京深兩企防疫品 因質量問題叫停出口

商務部：損國家形象

紅星新聞網報道，內地查冊系統「天眼查」顯示，2018年成立的啟迪公司，註冊資本為1.5億元（人民幣，下同），主要從事網絡信息服務、技術服務、技術轉讓等業務，上月23日才變更經營範圍，增加「醫療器械I、II類」。啟迪公司第二大股東北京中合未來科技中心的負責人昨稱，自己也是昨日上午才得知啟迪公司被停止防疫用品出口的消息，他了解的原因是「發錯貨」所致，同時表示這並不影響該公司的其他業務。

愛寶達公司在成立於2016年，註冊資本為1000萬元，原本是一家耳機研發商，為各大數碼配件廠商提供產品研發與代工服務，今年2月增加「第二、三類醫療器械生產與銷售、一類醫療器械的生產和銷售」經營。愛寶達公司回應稱，得到外方反饋是品質問題，雖被停止業務，但產品有否問題，還需拿回貨物後再做檢測，待檢測報告出來後才有定論，目前會暫停相關業務。

打擊不合格物資 海關攔3300多萬件

另外，國務院聯防聯控機制前日在記者會上透露，本月1日至12日，內地海關共驗放出口主要疫情防控物資價值達165.6億元，同時為嚴厲打擊不合格醫療物資出口，近日在口岸攔截非清單企業生產或無醫療器械產品註冊證書的醫療物資3300多萬件，其中3165萬個口罩、50.9萬套防護服、118.9萬份新冠病毒檢測試劑、677台呼吸機、4.6萬件紅外線測溫儀。

（抗疫新階段）