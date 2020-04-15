與非盟主席通話 稱外國人在華一視同仁 王毅：中非友誼牢固 不會被離間

明報記者

新華社昨日報道，王毅在通話中稱，中非是全面戰略合作伙伴，應當加強協調合作，攜手應對疫情。他表示，非盟和非洲國家在中國抗疫艱難時期給予中方的聲援與幫助，中方銘記在心；當前疫情在非洲蔓延，國家主席習近平專門向南非、埃及等非洲國家領導人致電表達慰問和支持，也在20國集團領導人特別峰會上呼籲國際社會加大對非洲援助，中方已通過各種渠道，並將繼續向非盟和非洲國家提供抗疫物資，分享抗疫經驗。

非盟主席：沒事情能損雙方友好

王毅強調，中方致力於維護所有中外人員的健康和安全，對外國在華人員一視同仁，反對任何針對特定人群的差異性做法。「中國一貫堅持對非友好政策，雙方是風雨同舟的好兄弟和好戰友。中非傳統友誼經歷了歷史和國際風雲考驗，堅如磐石、牢不可破，決不會因一時一事而受到影響，更不會被某些勢力的挑撥離間所干擾。」

法基表示，完全同意王毅對非中友好的評價。非洲國家和中國「既是朋友，更是戰友」，彼此命運緊密相連，沒有任何事情能夠改變或損害雙方友好。

3月下旬，廣州持續出現多宗非籍入境人士感染或關聯新冠肺炎病例，為此對非裔人士加強排查檢測，其後網上傳出有在穗非裔人士遭到不公對待的短片及相關報道，尼日利亞、加納、肯尼亞等非洲國家對此表達不滿。多名非洲國家駐華大使上周也致函王毅、聯合國人權理事會和非洲聯盟等機構，抗議廣州等地對非裔人士的歧視行為，包括把他們半夜從酒店趕出來、沒收他們的護照、把他們從公寓強制驅逐等等。

穗加強檢測非裔 非洲多國抗議歧視行為

美國務院負責非洲事務助理國務卿納吉（Tibor Nagy）13日在Twitter稱，來自廣州的片段和故事「令人震驚」，又表示「歧視和仇外」無助於抗疫，「中國必須採取措施，制止這些針對在中國生活和工作的非洲人的行動。」

中國外交部發言人趙立堅昨表示，美方借題發揮，試圖藉此挑撥中國同非洲國家的關係，破壞中非傳統友誼，「這種做法是徒勞的，也極不道德」。他強調，任何外部勢力，無論出於什麼企圖，採取什麼手段，都無法阻擋中非友好關係發展。

美助卿斥仇外無助抗疫 趙立堅：挑撥徒勞

廣州政府早前也多次回應，市長溫國輝12日表示，廣州對中外公民一視同仁，採取同等防控措施。有廣州民眾近日亦在網上組織志願者團隊，幫助非裔群體解決在接受檢疫、隔離過程中面臨的食住、溝通不暢、對政策不解及心理等問題。

（抗疫新階段）

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