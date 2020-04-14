拍攝許志永紀錄片 導演陳家坪控煽顛

妻：無探視權 決定打破沉默

陳家坪為詩人和紀錄片導演，重慶出生，現居北京。他曾用5年時間拍攝河北一間天主教孤兒院的生活，剪輯成紀錄電影《孤兒》，並曾在香港展出。2010年獲許志永邀請拍攝教育平權紀錄片《快樂的哆嗦》，花了4年時間，講述隨遷子女家長教育公平維權。2013年許志永被抓捕後，他與內地學者艾曉明一同拍攝了紀錄片《新公民案審判》。

不過據陳家坪妻子的公開信顯示，陳家坪被捕至今已40天，一直未能見到律師和家人。在紀錄片尚未公開下，拍攝的素材卻已被查抄一空。信中稱，她曾向北京海淀警方說明對「煽動顛覆國家政權罪」的疑義、丈夫拍攝許志永紀錄片的出發點，以及作為藝術家有自由表達的權利等，並強調只要許志永一天未被剝奪政治權利，任何拍攝他的行為就不能被冠以罪名。今年2月，許志永再次被捕，目前被警方「指定居所監視居住」。

中央社昨引述獨立中文作家筆會發布聲明表示，陳家坪是筆會理事，希望中國警方能夠對外公布事件原因。