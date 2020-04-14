高三4月27日小班復課 京限學生相隔1米戴口罩

北京市教育委員會前日公布，今年北京高考時間確定為7月7日至10日；中考確定為7月17日至19日。在全市中小學優先安排高三年級開學，4月27日開始返校學習；初三年級按照5月11日做好返校學習準備。

高考7月7日開考

京報網報道，北京市教委昨進一步表示，開學後，學校實行相對封閉的班級管理措施，錯時安排校內各班級作息時間。師生在到校和離校的途中要堅持家庭、學校「兩點一線」，避免不必要外出活動。另外，學校要安排好上下學時間學生家長的疏導工作，通過劃定家長等待區、實行錯時上下學等方式，避免人員聚集。告知家長在接送學生時做好個人防護，做到即接（送）即走，不聚集停留。

師生入校一律核驗身分、檢測體溫，發燒一律不得進入學校。學校在校門附近要通過設置一米線、臨時觀察點等，分散校門口待檢人員。

北京教委明確，教職員工及學生在校內要佩戴口罩，教師授課時佩戴醫用口罩。學校要按照防疫期間每位學生前後左右間距1米的標準，通過拆分班級、現場和網絡教學相結合等形式開展小班教學，保證教室內人均間隔符合規定。體育課教學應避免聚集性和接觸性運動，充分利用運動場地，加強人員間隔。

倘有疑似病例 即按機制停課

另外學校安排食堂延長就餐時間，教師、學生就餐排隊時應與他人保持一定的距離；應遵循分時、錯峰、單向就餐原則，減少交談。教室、自修室、實驗室等公共教學區域地面每日消毒 2 次。經常開窗通風換氣，每次通風時間不少於30分鐘，每日不少於3次。如條件允許，在做好保溫的前提下，開啟窗戶，保持空氣流通、新鮮。實驗室除常規消毒外增加每日1次設施內外噴灑消毒。

校園內一旦出現新冠肺炎疑似或確診病例，須立即啟動應急工作預案，根據教育、衛健、疾控部門標準和機制，採取按班停課、按校停課、甚至停學等措施，確保師生生命安全和身體健康。

（綜合報道）

（抗疫新階段）