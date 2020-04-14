「Errrr....」評台贈口罩 星洲第一夫人改口感謝

網民：不願接受 大可拒絕

中央社報道，台外交部日前宣布啟動第二波援助需要口罩的國家，對象包含新南向政策國家，新加坡也在名單內，但何晶11日在facebook轉發相關報道，還發文「Errrr....」引起熱議。

不少網民對何晶以「Errrr....」表達看法感到好奇，不了解究竟代表什麼意涵。這個帖文也引發不同立場網民筆戰。有台灣網民稱，如果台灣願意捐贈，新加坡不願接受，大可拒絕即可。

台外交部：個人發言不影響雙邊政策

網帖引發爭議後，何晶昨日修改相關內容，對台灣表達感謝，稱「我對此永遠感激」。她並稱希望大家彼此相互擁抱，停止在網路世界廝殺，戰勝病毒。台外交部也表示，雙邊政策將以政府發言為主，不受任何個人發言影響。

陳時中昨日稱，網路上許多討論「可以停了！」他同時承認，在台灣一開始口罩禁運時，新加坡兩條在台灣的生產線沒辦法生產，對新加坡造成困難。對於有關台灣徵用醫用口罩之事，陳時中說，目前徵用令已發出，將延長徵用到6月底，也會暫緩出口到6月底。

（抗疫新階段）