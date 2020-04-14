98宗輸入病例新高 俄航班再增9確診

黑龍江現有257宗 多於湖北省

新華社報道，國家衛健委疾控局監察專員王斌昨日在國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，目前東北方向以綏芬河口岸為代表的陸路口岸境外疫情輸入形勢嚴峻。要加強邊境口岸地區的市縣級醫療衛生機構防控能力建設，切實發揮好第一道防線作用。而據黑龍江省衛健委通報，12日新增境外輸入確診49宗，全省累計現有確診257例，比重災區湖北省現有確診病例244例還要多。

中新網報道，上海市衛健委新聞發言人鄭錦昨披露，截至12日，上海累計報告境外輸入確診病例279宗。其中，4月10日俄航SU208航班在檢出51人核酸結果陽性後，第二輪核酸檢測，又有9人核酸檢測結果為陽性。至此，該航班輸入確診病例總數達60宗。俄航SU208航班載有204人，這意味着，一個航班30%的人都確診了新冠肺炎。

《中國新聞周刊》稱，來自俄羅斯的輸入病例，讓中國的疫情又出現了一波小高峰；輸入病例暴增，也將中國拖入疫情「加時賽」。截至昨日中午，來自俄羅斯的新冠肺炎輸入確診病例，總共至少409宗。

國家移民管理局邊防檢查管理司司長劉海濤表示，境外疫情還處在上升階段，防控疫情自毗鄰國家輸入的壓力還在持續加大，中國陸地邊境線漫長，除了邊境口岸邊民通道以外，還有數量眾多的山口、便道、渡口、小路，情况非常複雜，管控難度很大。國家移民局目前已禁止第三國人員從邊境口岸出入境，雙方邊民出入境人數較以往大幅下降，已下降了近九成。

（抗疫新階段）