日記者：看清華不道歉體制 外交部：惡意攻擊

《讀賣》：官媒未報道李文亮差點被懲處

竹內誠一郎以「『不能道歉的黨』的作繭自縛 」為題，在《讀賣新聞》的「世界觀點」專欄撰文。文中表示，官媒《人民日報》7日花3頁大篇幅報道抗疫，但未報道李文亮在社群網站因憂心疫情擴大挺身而出當吹哨者，差點被當局以造謠為由懲處一事。竹內並稱，因為政府在疫情發生初期封鎖資訊、延遲呼籲民眾提防，導致國內外疫情擴大。

《環球時報》則發表社評「讀賣新聞出息點，莫看著美國臉色說中國」，稱竹內拋出的文章，大概是嗅到了新的風向，急於要站隊。社論稱，華盛頓掀起狂推「中國責任論」的輿論戰，這既是美國當前執政者推卸抗疫不力責任的伎倆，也是對中國進行戰略抹黑的構陷。個別美國盟國開始策應這一行動。質疑作為媒體人，竹內除了展示政治立場，還要有對事實的起碼尊重和對邏輯、公理的應有恪守。

（抗疫新階段）