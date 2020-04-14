美千人控華隱瞞 華春瑩：早報疫情 胡錫進：我們碰上「真正國際流氓」

「美國之音」等報道，佛州的柏曼法律事務所（Berman Law Group）律師上月13日代表4名佛州居民以及一家體育訓練中心，向美國邁阿密聯邦法院遞交訴狀，控告中國政府、衛生部、民政部、應急管理部、湖北省政府以及武漢市政府隱瞞疫情，導致美國民眾的損失，要求賠償。目前，已有5000多人加入該集體訴訟。在內華達州和德克薩斯州亦有人提起了類似的集體訴訟。

5000人集體訴訟 追討損失

而7名美國共和黨參議員7日致函聯合國秘書長古特雷斯，反對中國常駐日內瓦代表團公使蔣端當選聯合國人權理事會諮詢小組成員，稱中國在處理新冠肺炎疫情時「蓄意欺騙」、在新疆「踐踏人權」，中國政府官員不應該在人權理事會佔有如此重要的職位，要求古特雷斯進行干預，暫停對蔣的任命。

中國外交部發言人華春瑩針對美國各方對中國疫情的指摘，12日在Twitter上連發多條推文，首先提到中方已向美國抗疫提供必要物資援助，幫助美國醫護人員獲得更好的保護，從危險中拯救更多美國人的生命。她又發布一張美媒報道的圖片，稱「美國新冠肺炎死亡數超2萬人。有照片顯示，成堆的棺材被埋在紐約州哈特島，死者的家人都不在，也沒法探望。令人心碎！」

華春瑩：中國疫情受控 美國加油

華春瑩重申，中國早在兩個月前就已向美國通報疫情，「對人類來說，新冠病毒是一種未知病毒。中國是最先報告的國家，公開、透明、負責地做出響應，並在約兩個月時間內控制住國內疫情。」最後，她表示，中國現已控制住疫情，祝福「美國加油，保持強大！」

鍾南山：數據難造假 愈後愈看到事實

官媒《環球時報》主編胡錫進昨則在微博上稱，「這一次我們算是碰上了真正意義上的國際流氓。」他說，美國正從3個方向持續攻擊中國，一是指控中國政府最初隱瞞疫情而導致危機失控，危害美國和世界；二稱中國隱瞞實際死亡數字，轉移美國死亡數驚人背後自身的責任；三是「旁敲側擊地鼓勵少數律師發起針對中國政府的訴訟」，搞「向中國索賠」的鬧劇，刺激美國社會的反華情緒，靠極端民族主義救駕。

針對多個國家對中國新冠肺炎數據作假的指控，鍾南山12日在廣州政府新聞發布會上反駁說，「如果是假的，那其實我們開不了工，這個造不了假，愈往後愈看到事實。」他又強調，不要因現時出現個別感染而停止復工復產，否則經濟會受很大的影響，關鍵要搞好防控。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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