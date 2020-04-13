王全璋與妻視像對話亮相

據野靖環在Twitter帖文稱，李文足昨早帶泉泉到頤和園，王全璋在10時半致電呼叫妻子，開始視像通話。短片顯示，王全璋戴黑框眼鏡，精神尚可，李文足似在叮囑王全璋做消毒，說「可以用酒精棉球擦一下」。

野靖環將自己在4日晚，即王出獄前夜，發布的一則Twitter拿給屏幕對面的王全璋看。帖文寫的是，泉泉當晚不願睡覺，「要等爸爸」；又稱王失蹤時，泉泉才兩歲半，現在已識字讀書。野靖環稱，王全璋「瞪着眼看完」（上述貼文），突然就哭了」，「我說你別哭，把我也惹哭了，全璋轉過頭嗚嗚地哭起來」。

野靖環：王見兒子推文即哭

王全璋於上周日（5日）出獄後，被當局以防疫為名送至濟南的住所隔離。翌日他曾與另一名「709」律師李和平等人通話，透露住所外有人監視。當日電話被社區官員沒收。野靖環稱，目前社區官員每天只給王用兩次電話，只能跟家屬聯繫，用完收走。