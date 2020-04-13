崔天凱：中國不想當世界領袖 稱應對疫情需加強合作 堅信所有國家平等

美國公共廣播公司（PBS）11日播出上述專訪。被問及中國對美國政府在應對疫情方面的建議時，崔天凱表示，中美「確實需要加強國際合作。要摒棄利用他人苦難謀取政治私利的行為。」

他說，過去幾年很多人在討論大國間的戰略競爭，討論所謂「修昔底德陷阱」（指崛起大國對現存大國必然的挑戰），但鮮有人預見病毒會對所有人造成如此大的影響。所以，兩國要思考面臨的真正威脅是什麼，真正的敵人是什麼，共同利益在哪裏。「疫情再次證明，這是一場全球性挑戰。病毒不分國界，不分政治體制、文化和宗教，它以同樣方式攻擊所有人，所以我們才需要更加緊密有效的全球合作。」

稱病毒不分國界 須有更緊密合作

在疫情蔓延全球之後，正逐步恢復的中國開始向外輸出抗疫經驗、物資和醫療技術。當布雷默問，中國是否藉此次疫情危機崛起為全球領導者，崔天凱表示，中國堅信各國同屬人類命運共同體，只要還有一個國家發生疫情，就沒有人是安全的，中方對此有清醒的認識，並正在竭盡全力幫助他國挽救生命，從某種意義上說，是通過幫助他人來幫助自己。

他稱，中國的目標不是成為世界領袖，因為「我們從不相信世界需要一個領袖國家，我們堅信所有國家一律平等」；而有些國家更強大、能力更強，自然應該做出更大貢獻。中國願意做出貢獻，但更希望看到相互真正的尊重。

崔：李文亮是好醫生

但非病毒方面專家

崔天凱並再次回應有關武漢中心醫院的「吹哨人」醫生李文亮被噤聲的問題，稱李文亮是個好醫生，但他是一名眼科醫生，並不是病毒方面的專家。他的確向同事發出了警告，但事實上他並不想將自己的警告公之於眾，不知何故這條信息傳了出去。崔天凱說，在李文亮之前，武漢已有一位女醫生在12月底將首批發現的可疑病例上報當地疾控中心，中方則於1月3日向世衛組織通報相關情况，翌日中美兩國疾控專家就進行了首次溝通。

（綜合報道）

（抗疫新階段）