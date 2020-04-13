崔天凱：中國不想當世界領袖 稱應對疫情需加強合作 堅信所有國家平等

【明報專訊】中國駐美大使崔天凱日前在華盛頓接受美國政治諮詢公司歐亞集團總裁布雷默（Ian Bremmer）連線專訪表示，疫情當前需加強國際合作，要摒棄利用他人苦難謀取政治私利的行為。他否認中國的「抗疫外交」目標是成為世界領袖，而是通過幫助他人來幫助自己，中國從不相信世界需要一個「領袖國家」，堅信所有國家一律平等。
美國公共廣播公司（PBS）11日播出上述專訪。被問及中國對美國政府在應對疫情方面的建議時，崔天凱表示，中美「確實需要加強國際合作。要摒棄利用他人苦難謀取政治私利的行為。」
他說，過去幾年很多人在討論大國間的戰略競爭，討論所謂「修昔底德陷阱」（指崛起大國對現存大國必然的挑戰），但鮮有人預見病毒會對所有人造成如此大的影響。所以，兩國要思考面臨的真正威脅是什麼，真正的敵人是什麼，共同利益在哪裏。「疫情再次證明，這是一場全球性挑戰。病毒不分國界，不分政治體制、文化和宗教，它以同樣方式攻擊所有人，所以我們才需要更加緊密有效的全球合作。」
稱病毒不分國界 須有更緊密合作
在疫情蔓延全球之後，正逐步恢復的中國開始向外輸出抗疫經驗、物資和醫療技術。當布雷默問，中國是否藉此次疫情危機崛起為全球領導者，崔天凱表示，中國堅信各國同屬人類命運共同體，只要還有一個國家發生疫情，就沒有人是安全的，中方對此有清醒的認識，並正在竭盡全力幫助他國挽救生命，從某種意義上說，是通過幫助他人來幫助自己。
他稱，中國的目標不是成為世界領袖，因為「我們從不相信世界需要一個領袖國家，我們堅信所有國家一律平等」；而有些國家更強大、能力更強，自然應該做出更大貢獻。中國願意做出貢獻，但更希望看到相互真正的尊重。
崔：李文亮是好醫生
但非病毒方面專家
崔天凱並再次回應有關武漢中心醫院的「吹哨人」醫生李文亮被噤聲的問題，稱李文亮是個好醫生，但他是一名眼科醫生，並不是病毒方面的專家。他的確向同事發出了警告，但事實上他並不想將自己的警告公之於眾，不知何故這條信息傳了出去。崔天凱說，在李文亮之前，武漢已有一位女醫生在12月底將首批發現的可疑病例上報當地疾控中心，中方則於1月3日向世衛組織通報相關情况，翌日中美兩國疾控專家就進行了首次溝通。