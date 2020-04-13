採訪手記流出 揭醫院屢上報疫情被批

被批欠政治覺悟 院長：救人命是最大政治

相關手記昨在微信朋友圈和微博流傳，但很快被刪除。手記寫道，她在武漢一線報道80天接觸了十多家醫院，只有武大中南醫院對所有記者敞開大門，毫無保留地把實情相告。院長王行環尤其特立獨行。1月10日，他感覺事態嚴重後就不斷向多名位省市領導轉發SARS大事記，提醒他們莫忘SARS慘痛教訓。遺憾的是，事情最終還是朝着他預想的最壞的方向發展。

封城前中南醫院不停向衛健委上報疑似病例，多次被批「政治覺悟不高」。1月20日，世衛安排考察中南醫院，1月19日，湖北省、武漢市衛健委領導來中南醫院考察安排接待世衛專家一事，要醫院「注意政治影響和說話方式」。王行環院長「拍案而起」稱：「我一定會實話實說。你們難道忘記了SARS教訓了嗎？救人命是最大的政治，實事求是是最大的政治。」

稱不怕報復 「學者就應講真話」

當晚一名和他相熟省級官員來電，依然要他注意政治影響，王行環說：「你們過去總是批評我們醫院不講政治，現在我把這句話送還回去。只站在部門利益考慮，而不考慮人民的利益，才是不講政治。」

王行環被問到「直接頂撞頂頭上司，不怕被穿小鞋（報復）麽」。王行環回答說，「作為一個學者專家，就是應該講真話。」他說，作為醫院院長，看到老百姓病重住不進院心很痛，如果不把真實情况說出來，他會內疚。

明報記者

（抗疫新階段）