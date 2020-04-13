國民被收護照 尼日利亞召華大使 大使低頭看片 誤傳彎腰認錯

尼日利亞領事趕至奪回護照

日前有網上傳出的短片，稱3名在廣州三元里的尼日利亞人10日被中方防疫部門人員從酒店公寓強行帶走隔離，護照也被收繳。尼日利亞駐廣州總領事聞訊趕到，並從防疫人員手中奪下3本護照，還給自己的國民，並質問為何要「拘捕」非裔人士。雙方一度爭持。

尼日利亞外長奧尼亞馬和衆議院議長巴賈比亞米拉就事件召見中國駐尼日利亞大使周平劍表達不滿。由該國議員阿拉比上周五在Twitter上發出的短片，顯示在與巴賈比亞米拉見面時，周平劍稱自己在尼日利亞，不了解情况。巴賈比亞米拉則當場讓周平劍看廣州要求強行隔離三名尼日利亞人的影片，並要求周平劍向北京通報，並在周二回覆通報結果。

中方：片中防疫人員行為正當

而在有關雙方見面過程中，有網民將周平劍站起身彎腰低頭看茶几上的手機影片，虛構為向尼方低頭認錯。駐尼使館昨發表聲明，稱周平劍觀看對方提供的手機影片，並即明確指出，影片中防疫人員行為正當，並無不妥。聲明還強調，疫情期間為保持社交距離，對方將播放影片的手機平放在茶几上。對此次會見場景的其他解讀均不符合事實。

除尼日利亞，非盟和非洲其他國家亦就同類事件向中國提出關切。非盟主席馬哈馬特（Faki Mahamat）11日表示，已召見中國駐非盟使團團長劉豫錫大使，表達「嚴重關切」。

廣州市長溫國輝昨日出席疫情防控記者會時表示，對於高風險國家、高風險航班人員，廣州做到了排查管理「全覆蓋」。並稱廣州目前有非洲國家人員4553人。廣東省公安廳常務副廳長楊日華表示，外國人拒不配合防疫措施者，公安機關將依法處罰，且可要求違法者限期離境。

（抗疫新階段）