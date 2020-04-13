鍾南山：多地仍爆發 未到時候摘口罩

稱僅期望疫苗消極

《人民日報》客戶端昨報道，內地社區居民自我防護意識強，一旦有人出現發燒等症狀，能快速報告或接受診斷，進而隔離，總體來說內地出現疫情第二波大爆發的風險很小。他認為，目前仍未到摘除口罩的時候，國內外情况懸殊，內地已步入疫情第二階段，一些主要國家還處大爆發第一階段，意味着人傳人的風險仍然非常高，戴口罩仍是重要自我防護方式。

對於新冠肺炎病毒，鍾南山說還沒有特效藥，但發現一些有效藥。「現在試驗的一些藥物，比如氯喹，實驗結果肯定是有效的。」他說，還有一些中藥對重症病人的治療初步看也是有效的。

鍾南山說，真正終結疫情，疫苗挺重要的，現在各國都在以最快的速度研發。「但我不認為疫苗三四個月時間就能做出來。」他表示，把全部希望放在疫苗上，其他方法一概不管，是消極的。而且疫苗出來後，也不可能一下就非常完善，易感人群可打，但沒必要全部人群人人都打。此外，根據抗擊SARS的經驗，去掉中間宿主，也能阻斷疫情的傳播。但還不知道新冠病毒的傳播鏈是怎麽樣的。

（抗疫新階段）