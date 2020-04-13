俄航機飛上海 51乘客確診 單日97宗境外輸入新高

新華社報道，上海市衛生健康委員會昨日通報，當地11日新增52宗新冠肺炎境外輸入病例，其中51例來自10日從俄羅斯飛往上海的同一架航班。通報指，51宗病例均為中國籍，乘坐同一航班，4月10日自俄羅斯出發，當日抵達上海浦東國際機場，因有症狀，入關後即被送至指定醫療機構留觀。綜合流行病學史、臨牀症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。這架航班是俄羅斯航空SU208航班，從俄國莫斯科國際機場起飛，10日上午9時抵達上海，機上有204名乘客，目前機上所有乘客已被隔離。

黑龍江成第二多輸入省份

除了上海，黑龍江前日成為輸入病例第二多的省份。黑龍江衛健委官網昨通報，前日，黑龍江新增境外輸入確診病例21宗，均為中國籍，從俄羅斯輸入。

衛健委:做好長期應對境外輸入準備

另據內蒙古衛健委消息，12日7時至下午4時，內蒙古報告新增境外輸入新冠肺炎確診病例34宗，而內蒙古11日確診17人。均來自俄羅斯由滿洲里公路口岸入境。鑑於輸入疫情的嚴峻形勢，滿洲里市在原扎煤公司總醫院基礎上建設備用醫院，一期改建容納牀位數340多張，二期容納牀位數150多張。

俄羅斯的新冠肺炎疫情近日加劇，目前中國已出現約300宗來自俄羅斯的輸入確診病例。由於入境人員驟增、檢驗檢疫能力超過極限，與俄羅斯接壤的黑龍江邊境小城綏芬河市口岸於4月7日人員通道臨時關閉。8日晚，滿洲里口岸人員通道因同樣原因臨時關閉。中國駐俄羅斯大使館宣布，中俄陸路邊境口岸人員通道目前已全部臨時關閉。人民網報道，國家衛健委新聞發言人米鋒昨日表示，境外輸入風險持續增大，給入境城市帶來壓力，各地要做好較長時間應對境外疫情輸入的工作準備，進一步提升檢測和救治能力。在輸入病例中，來自俄羅斯的境外輸入病例最多。應俄方面邀請，中國醫療專家組11日抵達莫斯科，協助俄方開展疫情防控工作。

中方應邀派專家組赴俄

中新社報道，專家組共10人，來自中國疾控中心及黑龍江省多家醫療機構。截至11日，全俄確診病例已達13,584宗，其中莫斯科達到8852宗。莫斯科市政府部長兼外事局局長切廖明表示，莫斯科醫療體系受到疫情很大衝擊，感激中國政府在這樣的困難時期向他們提供支援。中國專家與俄方醫護人員的交流協作將有助於消除這種不斷惡化的局勢。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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