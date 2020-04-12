川熊貓B「吊頸」亡 7小時後始發現

大熊貓中心前日稱，9日凌晨2時左右，「祿祿仔」在基地幼兒園室外運動場，獨自爬到有吊球玩具的木架上玩耍，後不慎把繫着吊球的繩子纏繞在自己身上並開始掙扎，數分鐘後停止掙扎，窒息而亡。

大熊貓中心：事發深夜 纏繞姿勢似休息

中心指出，由於事發深夜，「祿祿仔」纏繞時的姿勢與在木架上休息的姿勢不易分辨，巡邏人員未能發現異常。清晨飼養員先在參觀區遠距離查看時，看到多數熊貓寶寶在休息，也未發現異常，而「祿祿仔」背對參觀區，「遠看就像挂在木架上休息」。直至當日上午9時，飼養員進入運動場後才發現「祿祿仔」頸部和前肢纏繞吊球繩子，初步判斷已死亡，後經獸醫檢查確定「祿祿仔」已死去一段時間。

該基地設有攝像頭直播大熊貓生活，有網民在微博稱，凌晨已發現異常，致電大熊貓中心卻無人接聽。封面新聞網引述工作人員稱，夜更只有兩三名巡邏員，但要看管450畝基地、40多隻大熊貓。

大熊貓中心表示，對「祿祿仔」離世深感痛心，稱將從事件吸取教訓，進一步加強對幼齡大熊貓生活環境及物品的安全檢查與評估，徹底排查園區安全隱患，同時加強夜間巡邏，避免此類事件的發生。