摩門教首獲准內地建聖殿 首座在上海 惹用宗教作外交統戰疑雲

美國之音報道，摩門教總會第17任總會長尼爾森（Russell M. Nelson）上周日（5日）宣布8座聖殿的修建計劃，其中一座將坐落於上海，成為內地第一座摩門教聖殿。摩門教的香港聖殿位於九龍塘歌和老街，1996年落成，但自去年7月起將關閉3年修繕。

總會長：尊重中國法律 不派傳教士

摩門教總部的公關部門回應稱，發言人和教會領袖暫時不評論這個問題。摩門教中文網站則指出，上海聖殿將僅限「持有效推薦書的耶穌基督後期聖徒教會之中國成員」進入，「使用此設施的最初階段，進入前需要預約。這個設施並非旅遊景點，即使是持有推薦書的教會成員遊客，也謝絕參觀」。

尼爾森表示，摩門教在中國的法律地位不變，外籍和中國教徒仍會分開從事宗教活動，「我們尊重中國的法律法規，所以教會目前不會、也不打算向中國派傳教士」。93歲的尼爾森曾是一名心臟外科醫生，摩門教網站稱，他能說中文，並幫助中國發展了心內直視手術。中國目前承認的五大合法宗教是佛教、道教、伊斯蘭教、天主教、基督新教，並不包括摩門教。摩門教也沒有透露在中國的教徒數量。

前駐華大使洪博培等為教徒

中國宗教問題專家、美國普渡大學社會學教授楊鳳崗表示，任何宗教在中國被接納都是一個積極的事情，但過程中摩門教是否像梵蒂岡一樣與中國政府簽署協議、作出妥協、許諾，仍有待觀察。

美國對華援助協會會長傅希秋舉例稱，共和黨籍的猶他州參議員羅姆尼（Willard Romney）、美國前駐華大使洪博培（Jon Huntsman）等美國政壇有影響力的人物都是摩門教徒，「摩門教在美國的外交界影響力很大，中共外交的官員，宗教政策的官員，統戰部的官員也應該都很清楚……我認為這是利用宗教做外交統戰的一部分，不是實際意義上宗教政策的變動」。