封面新聞報道，截至9日，北京、廣東、上海、甘肅、浙江、福建、內蒙古、天津、黑龍江9地累計輸入性確診病例數量最多。北京、上海、浙江、遼寧、廣東、山東6地均現境外輸入關聯病例，其中廣東達16例居首。

俄輸入急增 綏芬河求外援

由於俄羅斯輸入病例持續增加，黑龍江綏芬河市政府昨對外「求援」，宣布接受包括醫用N95口罩、外科口罩、酒精、防護服等物資捐贈。綏芬河方艙醫院施工改造昨日亦告完成，隨時可以啟動。方艙設定牀位580張，將從黑龍江省調集300名醫護人員，集中救治境外輸入無症狀感染者。

內蒙古自治區也開始面臨俄羅斯輸入風險。區衛健委和滿洲里市委、市政府表示，10日上午7時至11日上午9時，新增境外輸入確診病例27宗、疑似病例1宗，這些病例均來自俄羅斯。鑑於疫情，滿洲里在原扎煤公司職工醫院基礎上開建備用醫院，能容納200張牀位，預計14日投入使用。

央視新聞昨報道，因應目前邊境陸路口岸入境人員不斷增加，海關總署調集人員和物資，支援邊境一線防控工作，同時要求各地海關因地制宜採取措施，嚴格檢疫排查，強化閉環管理，最大限度防範疫情從陸路口岸傳入中國。

（抗疫新階段）