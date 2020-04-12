台確診夜店女公關曾瞞職業 追查兩周接觸者

曾稱家庭主婦活動單純 列71接觸者

中央社、聯合報報道，女公關確診後，疫情指揮中心共匡列71名接觸者，包括職場接觸者25人，就醫接觸者19人、家人4人、的士司機1人等，其中5人已採檢，3人陰性，2人等待結果。有消息稱將回溯過去兩個月與女公關接觸的酒客名單，指揮官陳時中表示，不會這麼做，但發病前兩周的接觸者一定會追。他同時表示會再研議是否對該案開罰。

疫情指揮中心8日在通報時稱，當日確診的3宗個案中，有一宗本土案例，患者為30多歲女性，其在4月4日發病，4月8日確診，感染源則待釐清。當晚檢疫人員進入酒店調查，懷疑有女公關中招，甚至在出現症狀前後還去上班。

由於女公關家住桃園，桃園市長鄭文燦10日說，依過去經驗，在第一輪疫情調查時，難免因涉及隱私，或擔心影響別人、「被標籤化」等疑慮，會有資料不全的情况。不過在第二輪疫調時，便徹底還原其活動史。他還特別感謝衛生局與協助的女性同仁，非常細心有直覺，突破心防，說服女公關為親友安全及健康，交待自己的活動軌迹。

台目前共有385宗確診個案，6人死亡。

（抗疫新階段）