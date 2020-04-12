方方談《武漢日記》：與國家間無張力

微博上極左攻擊 萌「偏要記」想法

自媒體「學人Scholar」昨在微信公眾號「思想門戶」上刊出這篇專訪，方方在訪問中針對日記出版有無「預謀」、稿費處置、負面敘述是否會「被境外勢力利用」等質疑作出回應。又反問，日記8月出版，「境外別有用心的人會怎樣利用？他既然是別有用心的，既然是刻意利用，他還會在乎是《武漢日記》或者是《大國抗疫》嗎？」

方方表示，德文和英文版日記並非約稿，起初有內地雜誌約稿，她沒有同意。後來覺得可以記錄一下，所以大年初一（1月25日）開始寫，又因為種種原因，「比方封微博，又比方極左攻擊，讓我產生一種我偏要記的想法，這種心情有點像艾芬（疫情吹哨人之一）的『老子到處說』一樣」。

稿費全捐 稱日記顯抗疫成功經驗

日記共60篇逾13萬字，方方稱內容會有細微修訂，但都是真實的。無論是中英文版，她都會將所有稿費捐出來，幫助一些應該幫助的人。她還提到，國內本來有10多家出版社想要出版日記，但目前都不敢出了。她認為，看過日記的人，「會明明白白地看到中國抗疫成功的經驗」，而不是負面、賣慘。她強調自己跟國家之間沒有張力，日記很詳細地寫了湖北換帥後的各種舉措、疫情是怎樣得到有力控制，寫了方艙醫院、官員、醫護人員、志願者、建設者們，以及武漢900萬市民是如何堅守的。稱如果這樣溫和的記錄都不能包容，這會讓無數人感到害怕。

她還透露正在為日記寫前言，大意是病毒是全人類的敵人。我們早期的懈怠和西方不信任中國的抗疫經驗所表現出來的自負，讓整個人類社會遭到一次摧殘。「這個教訓是全人類的。」

（抗疫新階段）