公共服務者全面檢測 市民願檢盡檢 武漢開放驗核酸 醫院現長龍

明報記者 鄭海龍

依武漢當局8日制定的離漢政策，除北京另需提前申請外，其他城市均不會要求武漢或湖北人員預約前往。但包括北京、廣東、浙江等經濟發達地區，卻將雙核酸檢測納入要求。從武漢前往這些地區的人，需在出行前7日內獲核酸檢測陰性結果，方被允許購買車票及機票。目前武漢至北京和港澳台的航班都沒開通。

市民檢驗求安心 完成程序耗兩小時

本報早前曾報道一線防疫人員缺乏必要核酸檢測，或成防疫漏洞。9日，國務院總理李克強在中央應對新冠疫情工作領導小組會議上指出，「根據檢測能力的增強，抓緊在重點地區擴大核酸檢測和血清抗體檢測範圍」。有消息人士向本報透露，目前武漢已推出相關政策，將對全市已經復工涉及公共服務行業的人全面檢測，「群體不僅包括全市醫護人員、教師，也包括公交（巴士）司機等，都已納入應檢盡檢範圍」。而民眾自己想檢測或因要到外地工作，需要有關檢測結果，也「願檢盡檢」。

雖然官方未公布滯留武漢的外地人人數，不過據此前北京市通報，至少有2萬名師生在封城後滯留湖北，其中武漢有1.1萬人。依現在北京每日僅開放1000人由漢進京，要疏導滯留人員估計還需時日。

武漢人復工需做核酸檢測，加上有市民為求「安心」前來，均令檢測人數大增。在江漢大學附屬醫院健康管理中心和協和醫院傳染病大樓等一些提供檢測服務的機構外，從前日起開始排長龍。工作人員不斷提醒檢測者全程需戴好口罩，及保持一米距離。有在協和醫院排隊的市民表示，其高齡的父親身體有些不適，帶他做核酸檢測以求「心中有底」。

由於開放核酸檢測後，很多醫護不太懂如何應對大批民眾，不少檢測者全程需「走一步問一步」，完成整個程序約耗時2小時，24小時後出結果。單做核酸檢測，一次收費約人民幣260元。

公布53家檢測機構 分散醫院壓力

為加快疏導檢驗人流，武漢市政府昨日公布53家檢測機構名單，指導市民就近檢測以分散大醫院的壓力。53家機構中除了34家醫院外，還有14家公司，以及湖北省、武漢市、礄口區的疾控中心、中科院病毒所、軍事醫學專家組帳篷式P3實驗室兩家科研機構。

消息人士向本報證實，這些檢測機構僅是一部分，「其實合法備案的機構和資質達標的醫療機構，作出的核酸檢測結果都會被視為有效」。武漢醫療系統人士亦向本報證實，截至目前武漢所有大醫院均提供核酸檢測項目。目前武漢有500張牀位以上的大醫院共有61家。當局從4月13日起，將每月公布核酸檢測的數字。

（抗疫新階段）

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