疑因玩家惡搞領導人 動物森友會內地下架

新型冠狀病毒肺炎疫情全球大流行之際，大部分人留在家保持社交距離，打機就成為很多人打發時間及維持社交的方式。上月20日面世的「動物森友會」，一經推出立即竄紅，在多個地方賣到斷貨，價格更被炒高。玩家在遊戲中的無人島生活、建設，並可自由製作貼圖置於地面、牆身、畫板上。

製習近平「祭壇」疑踩紅線

網上流傳的消息稱，「動物森友會」系列產品，包括該主題的Switch特別版主機、遊戲及周邊產品，在昨日凌晨全網下架，並稱原因是有人在遊戲中「惡搞領導人」。《新京報》下屬微博帳號「新京報我們視頻」引述店家證實，遊戲被網絡購物平台強制下架，但在門市仍可購買。不過，Switch的內地代理騰訊（0700），目前尚未發行「動物森友會」行貨版遊戲，換言之，內地現時可買到的都是水貨。內地遊戲博客「老刀99」表示：「境外電子出版物在電商平台銷售本來就是違規的，國家相關部門和電商平台也是睜一眼閉一眼，但是一旦越界觸及紅線很可能就會給你來個一刀切。」

早前有玩家在網上展示自製的遊戲背景，當中不乏貼上習近平、在應對疫情中備受批評的世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞、特首林鄭月娥等人照片，甚至為他們設「祭壇」，並寫上被指將中國污名化的「武漢肺炎」及「武漢華南海鮮批發市場」等字樣。

黃之鋒被指「罪魁禍首」

不少香港玩家在遊戲中加入反修例運動口號、標誌，黃之鋒日前也在Twitter上傳遊戲畫面，當中有「光復香港，時代革命」橫額。有內地網民在微博指摘黃之鋒是遊戲下架的罪魁禍首，他的Instagram和Twitter遭內地網民「洗版」，甚至有人對他咒罵、發出死亡威脅。

另外，台灣行政院長蘇貞昌亦藉機「抽水」，昨在facebook表示：「台灣不會查禁這種撿樹枝、種大頭菜的遊戲，請玩家放心惡搞政府。民主和言論自由是台灣最重要的價值，大家可以用各種媒材說出自己想說的話，也請大家珍惜這樣的生活方式，盡量玩、沒關係。」他還貼上「可以惡搞我沒關係」及「但請別開疫情玩笑」兩個標籤。