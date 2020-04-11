北京聞風：「十四五」規劃編製 疫下悄然推進／文：鍾鳴九

觀察人士指出，這個規劃關乎未來5年的中國，除了強調高質量發展，黑天鵝、灰犀牛事件交互的「百年未有之大變局」，料將成為規劃編製的重要考量因素。

「五年規劃」以前叫「五年計劃」，自1953年以來，已發布13個。被視為中國特色綱領文件，也是外界觀察中國經濟社會走向的風向標。中國官媒曾披露，「五年規劃」非在朝夕之間完成，以「十三五」規劃為例，其編製工作歷時3年，分為多階段、多步驟，環環相扣，包括聽取各方意見。

「十四五」規劃，是中國進入「新時代」、全面建成小康社會後的首個「五年規劃」。因應新形勢，預計會有新思維、新亮點。

去年11月25日，總理李克強曾主持召開「十四五」規劃編製專題會議，釋出要以習近平中國特色社會主義思想為指導，高水平編製好規劃，把發展機遇研判準，把困難挑戰分析透，研究推出一批重大政策、一批重大改革開放舉措、一批重大工程和項目等諸多信息。

面對疫情，「十四五」規劃的編製亦暫受影響，但並未停步。多個地方傳出的資訊顯示，規劃的有關工作仍在推進。目前編製處於4個階段中的第三階段，中共十九屆五中全會料將審議「十四五」規劃「建議」，明年全國兩會由人大代表表決通過文本並對外發布。

「五年規劃」亦繫及香港。本港輿論一向關注，特別是涉港內容。在「十五」計劃中，香港首次被納入，有簡單表述。其後的規劃涉港篇幅漸增，國家發改委和香港政府為此有良好互動。時下，香港正面臨新冠疫情、修例風波後續等多重挑戰。國務院港澳辦、香港中聯辦高層人事的變動，顯示中央高度重視香港工作，希望「一國兩制」事業在總結經驗、改革調整中克難前行。

涉港內容料單獨成篇 或有新論述

綜合研判，國家「十四五」規劃（2021-2025）中，港澳台仍可能單獨成篇。涉港內容或有新論述。筆者認為，全面落實「一國兩制」，依照憲法和《基本法》辦事，深化港澳與內地合作，提升港澳在國家大棋局中的獨特作用，這些原則不會變，而在實質挺港措施中，粵港澳大灣區建設仍深具潛力。

鍾鳴九

（抗疫新階段）