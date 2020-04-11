廣州回溯查2萬入境者 非裔留學生兩年無離境亦須隔離

《廣州日報》報道，廣州市衛健委昨在疫情防控通氣會上表示，對3月8日後入境人員全部排查，共把21742人納入健康服務管理，全須做核酸檢測，對高風險航班入境者一律集中隔離及檢測。自周日（5日）起對高風險國家在穗人員排查檢測，截至前日共排查4355人。

本報記者獲悉，因近期頻現非裔感染者，廣州當地已開始排查非裔居民，當地「排非」情緒日漲。有來自毛里求斯的留學生表示，自己近兩年未離開中國，卻被社區居委會強制要求核酸檢測，並離開住所自行前往酒店隔離。

有本地公司在發給員工的提醒中稱，目前越秀區和白雲區部分地段已升級為中高風險，要求員工避免前往。

廣東省衛健委周日通報，已將越秀區、白雲區由低升為中風險地區。自3月22日發現首宗境外輸入關聯病例以來，其中5人常住越秀區礦泉街轄區。此地為服裝、鞋子批發市場集散地，較多非裔人員居住。

綠碼鄂男抵穗 腰痛求醫檢測陽性

此外，廣州昨日通報的無症狀感染者中包括一名湖北籍持綠碼男子，4日到廣州，7日因腰痛到醫院就診，經核酸檢測為陽性。

明報記者

（抗疫新階段）