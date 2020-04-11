採訪手記：復工聲響復蘇難

解封3天 推100項目涉額1800億

不止一名受訪者向記者說，武漢市為舉辦軍運會，興建大批場館和軍運村，還先維修了跨江大橋、高架道路和公路，言語間頗顯自豪。主辦軍運會，不僅是展現實力的「面子工程」，也是推動經濟的實際操作。惟此次疫情已重創武漢的各行各業；即使現在推動復工復產，但在仍需嚴格防疫的情况下，要盡快追趕目標，談何容易。

官方數據顯示，武漢2019年GDP為16,005.38億元，按年增7.8％。若無疫情影響，按同樣增速計算，2020年武漢GDP約保持在17,200億元水平。但今年已過去三分之一，雖然官方正奮力拯救武漢經濟，但本年度這座有「九省通衢」美譽的城市，可能將與全國大多數城市一樣，無法按計劃完成原定經濟目標。要向銀行還款，加上疫情對世界經濟的衝擊反噬中國國內經濟，也使武漢未來面對頗大壓力。

武漢市常務副市長胡亞波日前接受《長江日報》採訪時指出，疫情短期內會給武漢經濟社會發展帶來陣痛，但不會改變持續向好發展勢頭，不會動搖武漢市城市人口向2000萬跨越、經濟總量向2萬億跨越及向一線城市邁進的步伐。豪言壯語能否實現，有待觀察。

（抗疫新階段）