武漢人斥外媒污名化：有實據願接受

朱先生稱，武漢人已為疫情為中國乃至世界作出巨大犧牲，不論是個人行動受限，還是經濟層面，到現在都沒有任何怨言：「武漢歷史上就沒有發生過幾次疫情，如果有證據證明這次確實來自武漢我能接受。但我絕不接受任何無實際證據的指控，我不奢望他們能為武漢人為防疫所作的犧牲表達感激，但也絕對不能隨便往武漢人頭上扣屎盆子。」

稱當地吃野味習俗「遠不及兩廣」

武漢市民姚先生則認為疫情在武漢爆發，並不代表武漢就是原始疫源地。他稱就中國而言，武漢吃野味的習俗遠不及兩廣（廣東及廣西）；在全球而言，中國人吃野味的習俗也遠不及東南亞及非洲。他認為，華南海鮮市場爆疫「更大可能是別的地方傳來的，如果不是張繼先醫生（湖北省中西醫結合醫院呼吸與重症醫學科主任）堅持上報，同時中國能力的增強，新冠肺炎很可能會被當做在疫情前武漢發生的大規模甲流處理」。

張繼先去年12月27日向所屬醫院匯報可疑病情，其後證實為新冠病毒。

不過，在武漢封城之初，市長周先旺接受央視專訪時曾表示，「武漢是病毒性肺炎的疫源區，把疫源區管控好，我們就可以阻斷它的繼續傳播。傳染病的控制首先是控制傳染源，武漢人少出去，在這個時候，就是對全國的貢獻，就是對人類的貢獻。」當時內地很多城市都把武漢視作傳染源，武漢人也遭到前所未有的歧視，包括被其他省市拒絕入境、舉報懸賞等情况。

（抗疫新階段）