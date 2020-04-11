海鮮城圍板阻採訪 軍運村未見大爆疫 詢病毒來源 實驗室拒談

【明報專訊】新冠肺炎疫情全球蔓延，已知首宗確診出現於武漢，但病毒來源始終是個謎。病毒命名乃至來源地的不同說法仍在網上流傳，中美也為此爭論不休，從抗疫上升到政治角力。本報記者實地走訪中國科學院武漢病毒研究所的國家生物安全實驗室（武漢P4實驗室）和去年10月舉行世界軍人運動會的選手村，其周邊似未出現大規模疫情。國家衛健委高級別專家組成員曾光昨日稱，除了武漢外，可能有其他病毒來源地。
掛防疫指揮部採訪證 內地記者同被趕
武漢最早爆發疫情的華南海鮮市場（又稱海鮮城），自1月1日開始一直封閉至今。即使是正午時分也人迹罕見，偶有一兩輛車經過。與封城前相比，這個曾經熙來攘往的地方，現在被兩米多高的藍色鋼板牆圍住，連往裏窺探的縫隙都找不到。警方還在市場西區鋼板外一米處的綠化帶，拉起一道貫穿市場整條街的封鎖線，禁止行人通過。在路口兩端，由掛着華南海鮮市場防疫指揮部工作牌的保安把守，他們以市區統一防控為由，禁止傳媒在附近拍照，即使是掛有湖北省防疫指揮部採訪證的內地記者，也一樣遭驅趕。
就在1月23日武漢封城前一天，中國疾控中心主任高福稱，引發武漢疫情的病毒可能來自華南海鮮市場非法銷售的野生動物。隨後當局對該市場全面調查和消毒，但兩天後，國際醫學期刊《刺血針》（The Lancet）刊登武漢市金銀潭醫院副院長黃朝林等人針對首批41名確診患者的研究，顯示最早在12月1日出現病徵的患者，與華南海鮮市場及其他確診者均沒有關連，反映源頭不一定來自市場。與此同時，有關P4實驗室可能是病毒源頭，以及參加軍運會的美國選手將病毒帶到武漢的說法甚囂塵上。
P4外保安無穿防護服 促記者離開
設在武漢、2018年通過國家認證的P4實驗室，位於江夏區武漢病毒研究所的鄭店園區，距華南海鮮市場約32公里。這裏相對偏僻，周邊很少民居，數家工廠距實驗室大門至少數百米。作為獲認證的科研單位，其建設標準與安全標準與全球其他生物實驗室並無太大區別。雖然各國P4實驗室（P4即生物安全風險最高的級別）設計不盡相同，但基本都包括更衣區、過濾區、緩衝區、消毒區、核心區這幾部分。要到達實驗室核心區，需經10道門，其中7道都有自動連鎖裝置，防止兩個相鄰的門同時打開。工作人員進出實驗室要求亦十分繁瑣。
在實驗室外執勤的保安並未穿有防護服，僅佩戴普通口罩，防疫裝備甚至不及社區的防疫人員。此前記者曾通過關係聯繫病毒所，想採訪P4實驗室的負責人石正麗，獲回覆「病毒所不會再就相關問題接受採訪」。記者前天（9日）來到實驗室，表明要找石正麗，但被保安拒絕。他稱石正麗不在這裏辦公，催促記者盡快離開。
軍運村屬區 確診數遠低中心城區
距離P4實驗室8.2公里的軍運村也是新開發區，除軍運村外，周邊3公里內難見民居、樓盤或工廠。根據武漢早前公布的各區確診個案，江夏區在13個區中排名第十，有近2000宗。武漢市衛健委工作人員表示，印象中江夏區感染數字比中心城區少很多，認為無證據證明病毒從江夏區散播。記者多次致電發表論文的金銀潭醫院副院長黃朝林，惟無法接通其手機。
昨日，國家衛健委高級別專家組成員曾光對中新網表示，疫情初期，海外病例很少，主要病例都在國內。「我們想一想，如果當時海外採取和中國同步的措施，那麼他們應該比我們先控制住。因為他們病例少，當時大家都處於同樣的水平。如果沒有控制住，只能說明兩個問題，一個問題是可能除了武漢以外，還有別的源地，我們沒有發現，也許在國外還有；另一個問題，也許是因為他們防疫措施不到位。」
前上校：P4非軍用 專家武漢調查溯源
解放軍總參謀部退役上校岳剛亦對本報表示，病毒研究所並非軍事目的。他稱病毒溯源可能需要較長時間，「我們到現在都有很多專家和院士還在武漢進行調查，就是為了摸清這個病毒究竟怎麼來的」。
明報記者 鄭海龍
（武漢直擊——系列之六．完）
（抗疫新階段）
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