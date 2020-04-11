海鮮城圍板阻採訪 軍運村未見大爆疫 詢病毒來源 實驗室拒談

掛防疫指揮部採訪證 內地記者同被趕

武漢最早爆發疫情的華南海鮮市場（又稱海鮮城），自1月1日開始一直封閉至今。即使是正午時分也人迹罕見，偶有一兩輛車經過。與封城前相比，這個曾經熙來攘往的地方，現在被兩米多高的藍色鋼板牆圍住，連往裏窺探的縫隙都找不到。警方還在市場西區鋼板外一米處的綠化帶，拉起一道貫穿市場整條街的封鎖線，禁止行人通過。在路口兩端，由掛着華南海鮮市場防疫指揮部工作牌的保安把守，他們以市區統一防控為由，禁止傳媒在附近拍照，即使是掛有湖北省防疫指揮部採訪證的內地記者，也一樣遭驅趕。

就在1月23日武漢封城前一天，中國疾控中心主任高福稱，引發武漢疫情的病毒可能來自華南海鮮市場非法銷售的野生動物。隨後當局對該市場全面調查和消毒，但兩天後，國際醫學期刊《刺血針》（The Lancet）刊登武漢市金銀潭醫院副院長黃朝林等人針對首批41名確診患者的研究，顯示最早在12月1日出現病徵的患者，與華南海鮮市場及其他確診者均沒有關連，反映源頭不一定來自市場。與此同時，有關P4實驗室可能是病毒源頭，以及參加軍運會的美國選手將病毒帶到武漢的說法甚囂塵上。

P4外保安無穿防護服 促記者離開

設在武漢、2018年通過國家認證的P4實驗室，位於江夏區武漢病毒研究所的鄭店園區，距華南海鮮市場約32公里。這裏相對偏僻，周邊很少民居，數家工廠距實驗室大門至少數百米。作為獲認證的科研單位，其建設標準與安全標準與全球其他生物實驗室並無太大區別。雖然各國P4實驗室（P4即生物安全風險最高的級別）設計不盡相同，但基本都包括更衣區、過濾區、緩衝區、消毒區、核心區這幾部分。要到達實驗室核心區，需經10道門，其中7道都有自動連鎖裝置，防止兩個相鄰的門同時打開。工作人員進出實驗室要求亦十分繁瑣。

在實驗室外執勤的保安並未穿有防護服，僅佩戴普通口罩，防疫裝備甚至不及社區的防疫人員。此前記者曾通過關係聯繫病毒所，想採訪P4實驗室的負責人石正麗，獲回覆「病毒所不會再就相關問題接受採訪」。記者前天（9日）來到實驗室，表明要找石正麗，但被保安拒絕。他稱石正麗不在這裏辦公，催促記者盡快離開。

軍運村屬區 確診數遠低中心城區

距離P4實驗室8.2公里的軍運村也是新開發區，除軍運村外，周邊3公里內難見民居、樓盤或工廠。根據武漢早前公布的各區確診個案，江夏區在13個區中排名第十，有近2000宗。武漢市衛健委工作人員表示，印象中江夏區感染數字比中心城區少很多，認為無證據證明病毒從江夏區散播。記者多次致電發表論文的金銀潭醫院副院長黃朝林，惟無法接通其手機。

昨日，國家衛健委高級別專家組成員曾光對中新網表示，疫情初期，海外病例很少，主要病例都在國內。「我們想一想，如果當時海外採取和中國同步的措施，那麼他們應該比我們先控制住。因為他們病例少，當時大家都處於同樣的水平。如果沒有控制住，只能說明兩個問題，一個問題是可能除了武漢以外，還有別的源地，我們沒有發現，也許在國外還有；另一個問題，也許是因為他們防疫措施不到位。」

前上校：P4非軍用 專家武漢調查溯源

解放軍總參謀部退役上校岳剛亦對本報表示，病毒研究所並非軍事目的。他稱病毒溯源可能需要較長時間，「我們到現在都有很多專家和院士還在武漢進行調查，就是為了摸清這個病毒究竟怎麼來的」。

明報記者 鄭海龍

（武漢直擊——系列之六．完）

（抗疫新階段）

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