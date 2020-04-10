綏芬河告急 醫院停診

中新社報道，前日內地新增的61宗境外輸入確診個案中，黑龍江佔40宗，均來自俄羅斯，且路線一致，都是從莫斯科坐飛機到海參崴，再坐大巴到綏芬河公路口岸。綏芬河的境外輸入個案已連續6天增加，累計確診124宗。

黑龍江機場集團相關負責人表示，在中國出現疫情後，俄方就停運到黑龍江的國際航班，通過陸路口岸入境人數激增。外交部發言人趙立堅昨稱，中俄陸路邊境口岸客運通道目前已全部臨時關閉。

方艙醫院明啟用 供600病牀

綏芬河防疫指揮部昨發通告稱，自當日12時起對部分路段、車輛實施交通管制，的士、客運車輛禁止駛出綏芬河城區。綏芬河市人民醫院根據疫情防控需要已經全面停診，臨時將各科室分類搬遷到其他醫院。來自哈爾濱市、牡丹江市、穆棱市等地的醫護人員陸續趕赴當地支援，黑龍江省委赴綏芬河市疫情防控工作組醫療救治組前晚連夜確定救治方案。綏芬河自周一（6日）開始建設方艙醫院，由辦公樓改建，可提供600多張病牀，預計明天啟用。

（抗疫新階段）