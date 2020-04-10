農業部：狗屬人類伴侶 專家料禁食 深圳已立法 下月實施

據農業農村部官網消息，《目錄》諮詢為期一個月，5月8日截止。按照全國人大常委會有關全面禁食野生動物的決定，該部在兩次全國畜禽遺傳資源調查和摸清遺傳資源家底基礎上，加快了《目錄》制訂工作，徵求了36個中央部門、31個省級人民政府和新疆生產建設兵團的意見，召開專題座談會，聽取相關科研院所、高等院校及產業界等專家學者的意見，經多次修改後形成意見稿。

剔出畜禽名單 屠宰沒檢疫證明

針對此前關注度較高的狗是否列入《目錄》，農業農村部在意見稿中專門指出，「隨着人類文明進步和公眾對動物保護的關注及偏愛，狗已從傳統家畜『特化』為伴侶動物，國際上普遍不作為畜禽，我國不宜列入畜禽管理」。

澎湃新聞引述世界動物保護協會科學家孫全輝稱，「目前吃狗肉仍處於灰色地帶」，除了深圳，「很多地方還沒有明確的法律規定能吃還是不吃」。報道引述一名預防獸醫學專業博士稱，《目錄》對規避吃狗肉陋習「值得肯定」，因為如果今後狗不按畜禽管理，屠宰動物檢驗檢疫就不會有針對狗的檢疫證明，「市場上沒有合法的持有檢驗檢疫合格證明的狗肉，相當於狗肉買賣非法化」。

新冠疫情爆發後，內地再度出現禁食野味呼聲。2月24日，全國人大常委會通過「全面禁食野生動物」的決定，明確全面禁止使用國家保護的「有重要生態、科學、社會價值的陸生野生動物」，以及其他陸生野生動物，包括人工繁育、人工飼養的陸生野生動物。

企業：食狗肉屬文化自信

深圳率先展開立法，並於3月31日通過本地《全面禁止食用野生動物條例》，定於5月1日起實施，當中將貓狗納入禁食範圍。深圳就上述條例徵求意見時，江蘇沛縣一家狗肉企業曾表示不滿。

據內地傳媒「第一財經」報道，沛縣樊噲狗肉製品公司3月初在其微信公眾號上稱，食用狗肉是「中國文化自信的突出表現」，立法禁食是「對幾千年中國飲食文化的否定，站到了全國廣大人民的對立面」。言論經傳媒報道後，立即有民眾出面檢舉該企業廣告不實、涉嫌違法，該企業迅速刪文。

內地圍繞吃狗肉的爭議持續已久，江蘇沛縣、吉林、廣東、廣西等地都有吃狗肉傳統。廣西玉林自2009年起每年於夏至舉行的狗肉節，多年來受到國內外動物保護組織及人士批評。

（抗疫新階段）