採訪手記：醫護人員紛爽約

院方曾禁醫生戴口罩 應追究

在武漢市中心醫院目前已殉職的醫生中，李文亮、梅仲明與朱和平是眼科醫生，江學慶是甲乳外科醫生。該院副院長王萍、院倫理委員會成員劉勵、胸外科副主任醫生易凡、泌尿外科副主任胡衛峰亦受感染，情况危殆。作為在此疫中折損最多的醫院，是否如報道所言禁醫生戴口罩、誰下的決定、誰簽發禁止上報，應該追究。

近日在武漢各大醫院採訪，只見門禁森嚴，防範措施做到十足。進出的醫護人員不止是戴口罩、眼罩，甚至還穿着防護服。但是，防疫加強了，對記者的防範似也有增無減。記者曾通過多個關係渠道聯繫相關醫生，但這些在爆發疫情後曾亮相媒體的醫護人員，要麼當場拒絕，要麼考慮了一兩天後婉言謝絕。

就在武漢解封前的那個晚上，已約好見面的兩名醫護人員也爽約了，一個電話裏說考慮再三，決定不接受訪問。另一個說問過丈夫，丈夫反對。對此，記者以為是「相關部門」打過招呼「消過毒」，不許他們私自受訪，但他們表示並非如此。其實奮戰在抗疫第一線的醫護人員是最令人敬佩的，他們救死扶傷的故事、他們受的委屈、他們所面對的問題，應如實向外披露而不是迴避。

（抗疫新階段）