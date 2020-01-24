疫苗第二期測試 招500武漢志願者

【明報專訊】由解放軍軍事科學院陳薇院士團隊等聯合開發重組新冠病毒疫苗臨牀試驗，開始招募第二期500名志願者，要求是需持有湖北綠碼。與第一期108人相比，此次志願者規模更大。因為在一期測試時，發現疫苗可能產生發燒、接種部位疼痛、關節疼痛等副作用，二期去除了高劑量組，並引入安慰劑對照組。
澎湃新聞報道，多名接種重組新冠疫苗的首批志願者通過朋友圈分享消息稱，二期臨牀研究正招募志願者，要求18歲及以上年齡、持有綠碼等。此次報名地區仍僅限於武漢。
一期疫苗試測試的志願者從上月底開始陸續結束14天觀察期，《科技日報》報道，一期臨牀研究對低、中、高3個疫苗劑量的安全性進行了觀察，發現疫苗有可能引起發燒、接種部位疼痛、關節疼痛等不良反應。與低、中劑量組相比，高劑量組高熱（體溫≥38.5℃）比例更高，但多在24小時內自行恢復。
因此二期沒有高劑量組，研究規模更大，且引入了安慰劑對照組。研究分為中劑量疫苗組（250例）、低劑量疫苗組（125例）和安慰劑對照組（125例）。
毋須集中觀察 撤高劑量組
此次志願者毋須接受14天的集中療養觀察，自行完成安全性觀察即可。同樣，志願者要於接種當天、第14天、第28天和第6個月完成一次訪視，共抽血4次。
報道指出，疫苗的臨牀研究一般分3期，受試者人數依次增加。一期主要評估疫苗的安全性及能否產生免疫；二期調整和完善接種程序和手續，並獲得不良反應等統計數據；三期評估疫苗的有效性，來證實疫苗可以實現預期的預防感染或減輕症狀目的。