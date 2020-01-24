疫苗第二期測試 招500武漢志願者

澎湃新聞報道，多名接種重組新冠疫苗的首批志願者通過朋友圈分享消息稱，二期臨牀研究正招募志願者，要求18歲及以上年齡、持有綠碼等。此次報名地區仍僅限於武漢。

一期疫苗試測試的志願者從上月底開始陸續結束14天觀察期，《科技日報》報道，一期臨牀研究對低、中、高3個疫苗劑量的安全性進行了觀察，發現疫苗有可能引起發燒、接種部位疼痛、關節疼痛等不良反應。與低、中劑量組相比，高劑量組高熱（體溫≥38.5℃）比例更高，但多在24小時內自行恢復。

因此二期沒有高劑量組，研究規模更大，且引入了安慰劑對照組。研究分為中劑量疫苗組（250例）、低劑量疫苗組（125例）和安慰劑對照組（125例）。

毋須集中觀察 撤高劑量組

此次志願者毋須接受14天的集中療養觀察，自行完成安全性觀察即可。同樣，志願者要於接種當天、第14天、第28天和第6個月完成一次訪視，共抽血4次。

報道指出，疫苗的臨牀研究一般分3期，受試者人數依次增加。一期主要評估疫苗的安全性及能否產生免疫；二期調整和完善接種程序和手續，並獲得不良反應等統計數據；三期評估疫苗的有效性，來證實疫苗可以實現預期的預防感染或減輕症狀目的。

（抗疫新階段）