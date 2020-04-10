李文亮同事：他做了醫生該做的事

僅眼科去世醫生3人

李文亮在1月8日接診一位病人後被感染；但至1月30日被確診，2月7日去世。主任醫生梅仲明與李文亮感染的時間相近，因症狀較輕，1月28日被轉往漢口醫院，2月8日再轉送金銀潭醫院，3月3日病逝。副主任醫生朱和平感染後在家隔離，至2月中病重才入院治療，3月9日不治。本月初，李文亮和梅仲明被湖北省政府評定為烈士。4月4日清明節，湖北省委書記應勇和武漢市委書記王忠林還一起探望了李文亮的父母。

對於李文亮不幸染疫逝世，該院多名醫護表示惋惜和不捨。一名和李文亮有工作接觸的醫生說，來自東北的李文亮雖然在武漢上學工作多年，但仍有東北口音，「有時候有的護士用他的口音開玩笑，他也不惱，完全就是一個大男孩」。

「有時護士用他東北口音開玩笑」

另一名醫護人員表示，雖與李文亮沒有直接工作往來，但作為同事，也非常關心他家人的境况。「當時我們有一些同事還組織了捐款，但是他家人一分都沒有要。」他說，李文亮做了一個醫生該做的事情，也盡了一個醫生該盡的責任。雖說他也對李文亮生前因在微信群中發布疫情消息受到訓誡一事感到憤怒，「但是不管此前發生了什麼，國家評定了烈士，就是對他所作的事的認可」。他還說，「我想等疫情穩定了，親自去看看老人（李文亮父母），陪他們哭一場。」

（抗疫新階段）