雷神山使命將達 定點醫院防控仍嚴 普通住院，先驗核酸

武漢解封，市內數十家定點收治新冠肺炎的醫院，已轉為康復醫院。醫院用於治療病患所儲備的物資及醫療器械，也轉運至其他醫院。多間曾被徵用的醫院，均已完成消毒並恢復門診；不過卻取消了過往收費掛號方式，進入醫院的病人先要網上預約，還要測量體溫和消毒；住院病人則會被安排進入緩衝病房，待核酸檢驗合格後才會被轉入普通病房。明報記者 鄭海龍

在疫情之初，僅10天即建成的雷神山醫院，已接近完成使命。一名工作人員告訴記者，雷神山設有1,600張牀位，在2月初疫情最凶險的時候，所有牀位都住滿了病人。但隨着大批患者康復，如今雷神山32個病區已陸續關閉30個，剩下的病人不足50人。一名保安稱，曾遇到一些治療見效但還未達出院標準的病人，因想出院和回家，就趁着工作人員不注意，偷偷溜出去。後被醫生發現，「就通過對講機要所有工作人員注意，最後還是把他截回來了」。

外省醫療隊全撤 至少再延一周關閉

如今的雷神山，門庭冷清。曾經由全國各地支援的呼吸機或體外生命支持系統(ECMO)，也大部分被消毒封箱並貼上標籤，待以後歸還。有消息人士向本報表示，當局原計劃本月10日停用這家醫院，但由於仍有部分重症患者需要治療，所以關停時間將延長至少一周。昨日，雷神山為最後一批上海、廣東援鄂醫療隊舉行撤離儀式，至此雷神山所有外省醫療隊已全部撤離。

武漢市衛健委早前通報，疫情期間武漢市內收治新冠患者的定點徵用醫院、方艙醫院及火神山、雷神山等野戰醫院逾60家。但隨着疫情受控，大部分醫院已從定點醫院中剔除並開始收治其他病患。武漢衛健委一名王姓官員向本報透露，武漢13區目前每區保留一家定點醫院，用於應對新冠肺炎患者的康復治療。對於新冠肺炎的收治仍採取之前的措施，即上報社區後，由社區派專人送去區內的定點醫院，不得跨區，「這也是為了協調資源，保障社區和醫院的安全，對患者應收盡收。」

病人不願回憶住院日子

最早被納入定點醫院的金銀潭醫院，曾在疫情之初收治了大量重症感染者。此前本報訪問過的武漢女孩明明，曾在該院治療。如今「劫後餘生」，她對醫護人員充滿感激，但卻不願回憶住院的日子，「我現在身體恢復得很好，心理壓力也小很多了。」

4月1日，金銀潭醫院兩名身穿防護服的人員，正在往貨車上運送藥劑盒。負責接車的人員稱，這批藥劑盒是被調往其他醫院的。醫院外行人稀少，偶而有醫護人員匆匆出來簽收快遞， 隨後又匆匆返回醫院。

同樣被首批列入定點醫院的武漢市中心醫院後湖院區，仍是定點收治新冠肺炎的醫院，但因病人不多，除發燒門診和住院部封閉外，門診已經恢復。只是防控仍十分嚴格，院方在門口設有登記處，求診者需先用手機掃掛號二維碼實名登記，並按要求填寫個人信息，預約就診。再掃繳費碼繳納掛號費。多名身穿防護服的工作人員對進入醫院的病人解釋就診流程，並檢測體溫和噴灑酒精消毒。

該醫院工作人員稱，所有患者若有新冠肺炎疑似、確診或密切接觸史，體溫超過37.3度，須送住所轄區的定點醫院，不得跨區就診。如不屬上述情况的患者，則需提供5天內的血常規報告、CT片等；若無上述報告，則需進行篩查才可就診。同時，還限制陪診。該院還要求「一室一醫一患」，候診病人不得進入診室，並保持1米以上距離。

「一室一醫一患」 候診者不得入診室

武漢中西醫結合醫院張姓工作人員向本報證實，醫院設緩衝病房，要求無確診報告的就診者或其他住院人士，在這裏完成核酸檢測，才能就診或轉入普通病房。

武漢市衛健委通報，截至4月5日，武漢市已開放接診非新冠肺炎醫療機構達64家，門急診總量為30,705人次。《長江日報》也報道，64家醫院現有在院病人17,068人，病房設置緩衝區2187間。而截至昨日，武漢新冠肺炎確診病例尚餘397宗。

（抗疫新階段）

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