超越美國 中國申國際專利量最多

新華社報道，WIPO的新聞公報顯示，2019年中國在PCT框架下提交了逾5.89萬宗專利申請，超過美國提交的約5.78萬宗，成為PCT最大用戶。排名第三至第五的分別是日本、德國、韓國。而去年使用WIPO馬德里體系提交國際商標申請最多的仍是美國，其次是德國、中國、法國和瑞士。

華為4411宗 連3年企業第一

另外，中國電訊巨頭華為以4411宗申請連續3年成為企業申請人第一名，日本三菱電機株式會社、韓國三星電子、美國高通、廣東歐珀移動通訊公司緊隨其後。在教育機構中，加州大學蟬聯榜首，北京清華大學、深圳大學和華南理工大學3間內地高校躋身前5名。

WIPO總幹事高銳（Francis Gurry）表示，中國的專利在20年間增長200倍，表明創新地理格局在向東方轉移，來自亞洲的申請已佔全部PCT申請的半數以上。雖然知識產權日益成為全球競爭的核心，但「創新不是零和遊戲」，全球創新淨增長意味新藥、新通訊技術和應對全球挑戰新方案的出現，這將使所有人受益。