喬丹侵權案 佐敦逆轉勝 最高法重新裁定撤商標圖案

8年訴訟 姓名權爭議焦點

Nike旗下體育品牌Air Jordan獲佐敦授權，並使用佐敦騰空單手扣籃的剪影作為標誌。而自福建泉州晉江起家的喬丹體育商標，則利用佐敦的普通話譯名，以及一張與佐敦運球姿勢極其相似的照片。雙方自2012年開始在內地打官司，訴訟曠日持久，一波三折（見表）。爭議焦點之一是姓名權，佐敦認為喬丹體育的商標會造成公眾對產品來源的誤認，而喬丹體育律師則強調佐敦本人姓氏和拼音有很大不同。

最高法網站公布的判決書顯示，最高法重新裁定，關於喬丹體育第25類服裝鞋帽襪等商品上的第6020578號「喬丹及圖」商標，撤銷北京高級法院2015年的二審判決及北京第一中級法院2014年的一審判決，撤銷原國家工商總局商標評審委2014年關於上述商標的爭議裁定，由國家知識產權局對該商標重新作出裁定。

喬丹體育：不影響營運

晉江新聞網報道，喬丹體育回應稱，該商標是喬丹體育防禦性商標，對該公司營運未產生影響，目前喬丹體育已對有關判決提出抗訴，此外，第25類漢字、圖形和拼音仍然維持有效。

澎湃新聞網稱，事實上佐敦一方已基本獲勝，「Jordan=喬丹」在法律上也被證明有效。2016年最高法判定中文「喬丹」商標的註冊損害佐敦的在先姓名權時，喬丹體育委託訴訟的代理人馬東曉就稱，當時被判撤銷的「喬丹」商標並不在喬丹體育的主營業務內，而是周邊業務的商標註冊，比如泳衣、裝飾品、啤酒飲料等，其主營業務使用的4個最主要商標涉及的案件更早前都已經被法院駁回，沒有侵權。

學者：拖延上市經濟損失

不過，福州大學法學院教授劉寧表示，官司對喬丹體育更大的影響在於拖延其上市計劃。內地律師白耀華稱，佐敦提出撤銷商標的時間點剛好在喬丹體育上市前夕，「這導致喬丹體育也蒙受了很大的經濟損失」。