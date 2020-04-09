華商法國派口罩 被指囤積一度被拘

據法國傳媒報道，巴黎警方5日在一名中國人車內查獲大量FFP2專業保護口罩，警方調查發現，商會「世界溫州人聯誼總會」涉嫌囤積逾1.5萬個口罩。隨後將2名負責人拘捕。

中國駐法大使館8日表示，該商會2名負責人係應浙江「世界溫州人聯誼總會」要求，協助向旅法中國人免費分發口罩，還有一部分捐給了法國醫院、警察局等機構。使館介入後，涉事兩人已被釋放。

法機師上海隔離 購華口罩無人運

駐法使館7日還接到3名因協助使館派發「健康包」而遭警方扣押的留學生求助，在派員前往警局交涉後，3名學生已獲釋，「健康包」被退還。

使館稱已就上述事件向法國政府有關部門表達關切，並希望類似事件不再發生。

另據德國RTL電視台法語網站報道，法國在中國訂購了1600萬個口罩，並派出飛機前往上海取貨，原定於6日返抵法國，豈料有機師在上海被查出新冠病毒呈陽性，隨即就被隔離。這架飛機也不允許再飛行。RTL引述消息人士稱，中法兩國正進行談判，以便盡快找到解決方案。

（抗疫新階段）