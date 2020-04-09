黑省遏俄輸入病例 口岸封關小區封閉

《北京青年報》報道，黑龍江周二通報新增境外輸入確診病例25宗，新增境外輸入無症狀感染者86宗，其中除1名無症狀感染者外，全部經綏芬河入境。自4月4日至今，經綏芬河輸入黑龍江的確診病例累計已達84宗，均為中國籍。黑龍江7日召開會議，書記張慶偉表示，要抓住當前窗口期，結合本省實際，落實防範陸地邊境疫情跨境輸入各項部署要求，「舉全省之力堅決打贏這場硬仗」。副省長程志明在綏芬河與會。據中國駐俄大使館昨天消息，中俄陸路邊境口岸人員通道目前已全部臨時關閉。

澎湃新聞報道，綏芬河6日已開始改造一座辦公樓作為方艙醫院，預計周六（11日）完工投入使用。該市所有小區自昨日6時起重新實行封閉管理，只允許每戶每3天派一人外出購買生活必需品，且當天必須返回。進出小區人員須用通行證登記、掃碼、測體溫並戴口罩。

駐俄大使：沒中國公民遭拘留

受俄羅斯輸入疫情影響，網上有消息稱，俄將驅逐大批華人出境，中國駐俄大使張漢暉7日晚接受央視採訪時稱，目前俄境內約16萬中國人，所有人員情况基本穩定，沒有一宗中國公民遭拘留，或因簽證、居留許可等問題受到俄限制的個案。針對另一則俄方發布的「濱海邊疆區將遣送與確診病例有接觸的330名中國公民」的消息，駐俄領館昨也作澄清，稱俄方確認是表述不準確。

（抗疫新階段）