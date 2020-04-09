武漢解封人潮湧出 多地嚴陣防輸入 粵雙重核酸檢測 北京日限千人進城

《羊城晚報》昨引述廣東省政府消息，省衛健委統計約有10萬人將從武漢陸續返粵，要求返粵人員在湖北檢測一次核酸，掃一次廣東「粵康碼」，並建議7天後返粵人員再檢測一次核酸。

深圳6日報告新增湖北輸入確診病例及無症狀感染者各1宗，市衛健委7日表示，來深圳的武漢人員不需要強制隔離，但要求做兩次核酸檢測，首次要在武漢完成，抵達深圳7天後，也須再檢測一次。韶關、湛江市，也採取和深圳類似的規定。廣東東莞、江西宜春等地近日亦有報告湖北輸入的無症狀感染者。

據《人民日報》報道，北京昨日舉行疫情防控工作發布會，市政府副秘書長陳蓓表示，經初步統計1.1萬餘名滯留武漢北京人員擬返京。除了雙重核酸檢測，北京將採用鐵路、自駕等方式，限定每日進京人數在1000左右，8日由高鐵返京人數是866。昨日下午2時半，首趟離漢返京列車抵達，旅客登記信息及檢測體溫後，由各區送回家中隔離。

鄂倡「非必要不離漢」 爭取各地理解支持

在昨日的湖北疫情防控發布會上，副省長曹廣晶說，因武漢還有個別新增本土病例，無症狀感染者數量有所增加，倡導「非必要不外出、非必要不離漢」。他強調要不折不扣執行離漢離鄂人員憑「綠碼」流動，並強調對綠碼發放的審核非常嚴格。他也表示，要繼續主動加強與兄弟省市健康碼互認，爭取理解和支持。

湖北省公安廳交通管理局局長姚俊則在會上強調，不得隨意攔截、勸返武漢籍車輛、人員，不得擅自對離漢人員額外增加出具各類證明的要求。堅決避免因管控措施解除後，發生限制車輛、人員安全有序流動的各類問題。

衛健委專家：解封不代表疫情結束

參與提出「封城」建議的國家衛健委高級別專家組成員、疾控中心流行病學首席科學家曾光對《健康時報》表示，武漢解封不意味着疫情結束，「只能說武漢的疫情防控趕上了其他地區的步伐」，只要全球疫情未有結束，中國的防控工作就不能結束。

外地有戒心 魚商不敢說來自湖北

除了外地對武漢人仍有「戒心」，來自湖北的農產品亦遭冷待。因毛澤東詩詞而廣為人知的「武昌魚」，賣家如今不敢說魚來自湖北。綜合美聯社及自由亞洲電台報道，武漢白沙洲農副產品市場魚貨商劉少新稱，他的下盤商前往其他省送魚時遇到不讓入境的情况，只好再謊稱魚來自鄭州，預計疫情對農業的打擊將持續1年以上。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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