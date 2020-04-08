軍方專家組：有健康人攜帶病毒

《北京日報》報道，劉又寧在央視《新聞1+1》節目中表示，軍隊的診療方案中，強調抗體增高是確診的「金標準」。他稱核酸檢測是一個很重要的手段，但其本質只是發現病毒在哪，「病毒有沒有活性，有沒有傳染性是不知道的」。

劉又寧表示，嚴格來說，核酸檢測陽性並不證明就是感染。「隨着疫情的延長，實際上我們已經發現了個別健康人是攜帶病毒的。」他說，抗體是病毒肯定存在，而且引起宿主全身反應，所以抗體水平增高，說明宿主確實受感染，「這種診斷是別人推翻不了的」，所以他稱之為「金標準」。不過劉又稱，這方法也有缺陷，「它往往是回顧性的，發病兩周後才發現。因此核酸檢測還是很重要的」。

鍾南山：新冠可1傳3.5高過SARS

鍾南山在接受《中國紀檢監察報》專訪時說，新冠病毒的傳染性比SARS強很多，傳染系數可達3.5，即1人傳3.5人，而SARS最多是1個傳2個，所以現在有些國家每天增加上萬名確診病例。「防治疫情，從歷史的情況看，還是要靠疫苗」，鍾南山以天花和脊髓灰質炎為例，稱兩者傳染性都很強，死亡率達百分之二三十，而且後遺症很多，「現在根本看不見了，靠的就是疫苗」，強調研製新冠肺炎疫苗非常迫切。

（抗疫新階段）