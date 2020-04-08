批政府「極左如新冠病毒」惹議 《武漢日記》作家遭舉報

64歲的方方原名汪芳，生於江蘇南京，在武漢長大，1982年從武漢大學中文系畢業後到湖北電視台工作，同年開始發表作品。她的中篇小說《萬箭穿心》2012年被搬上大銀幕，2016年發表的長篇小說《軟埋》以1950年代土地改革運動為背景，遭部分左派人士指控為地主階級翻案、意圖顛覆中共，甚至舉辦一場批判會，翌年該書獲得路遙文學獎，卻被停印下架。方方曾於2007至2018年擔任湖北作家協會主席。

方方60篇封城日記廣傳 有人指負面

武漢因應疫情1月23日封城，困在城中的方方從正月初一（1月25日）每天在網上發表日記，直至上月25日的「終篇」，共計60篇。這些日記既描述日常點滴，又反思政府做法，甚至要求追責，流傳甚廣，但也被指「傳播負能量」。上月網上出現文章〈一位高中生給方方阿姨的信〉，質問「您是一個作家呀，是靈魂工程師啊！您應該給大家信心啊！您那樣做，和把『羞愧事』拿到大街上吆喝有什麼區別呢？」

方方則在「終篇」寫道：「這些年來，極左儘管水平低劣，可他們就像新冠病毒一樣，一點點傳染我們的社會，尤其他們好在官員們的鞍前馬後活動，以最快速度傳染給眾多官員。那些病毒的感染者，反過來，成為他們的庇護人，助力他們一天天坐大。大到囂張無比的程度，大到有如黑社會的架構，整個網絡，可任由他們呼風喚雨，隨意凌辱意見不合者。」

英文版8月面世 稱無出版計劃

Harper Collins網站資料顯示，《武漢日記》（Wuhan Diary: Dispatches from the Original Epicenter）將於8月18日出版，並形容該書記錄「我們的時代和在一個威權國家隔離生活的獨特觀察」。不過，微博上月底曾出現一張題為「武漢封城日記」、寫明「方方著」的中文版圖書預告照片，方方曾澄清說，不知該書誰人所編，自己目前無出版任何與疫情相關的書或日記。

被指房產來歷不明 方：法庭見

對於網民「明德先生」向國家監察委提交的網絡舉報信，方方周日（5日）在微博稱「佩服其想像力、編造能力」，「這裏，我根本不需要作任何解釋。事實是什麼，就是什麼。造謠和構陷到這種地步，我都不要你刪了。我只能說：法庭上見！」

（抗疫新階段）