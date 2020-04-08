曾撰文批習近平 紅二代任志強受查

任志強現年69歲，因敢言作風，在網上人稱「任大炮」。上個月下旬傳出任志強失蹤，但知情人士對本報表示，他是被紀委監察委留置調查。新冠肺炎疫情爆發後，網上曾流傳一篇署名任志強的文章，不點名批評現任最高國家領導人「不是一位皇帝在展示自己的『新衣』，而是一位剝光了衣服也要堅持當皇帝的小丑……絲毫也不掩飾自己要堅決當皇帝的野心，和誰不讓我當皇帝，就讓你滅亡的決心！」

「美國之音」曾引述一名匿名消息人士稱，任志強當初是在一個小圈子分享該文章，成員都是與他一齊參與環保活動的民營企業家，「他大概跟11個人分享了，可能有些人沒有這個政治意識，就把它傳出去了。有的人就來問他，這是不是你寫的？他敢作敢當，說是我寫的，就引發了後面一連串的事」。昨日，北京市紀檢監察網披露，任志強正接受北京市西城區紀委區監委紀律審查和監察調查。

父任陳雲下屬 與王岐山亦師亦友

任志強是內地「紅二代」，其父親任泉生曾擔任商業部副部長，仕途起步於中共元老、國務院副總理陳雲曾主管的東北局財政部。任志強所在的華遠集團，首任董事長是陳雲之子陳元。除了與陳家的關係，任志強與現任國家副主席王岐山亦師亦友，王曾是任的初中輔導員。

習不滿「任大炮」 曾批宣傳部懈怠

2016年2月，任志強曾公開批判國家主席習近平巡視央視時提出的「黨媒姓黨」，導致任被留黨查看一年處分。 北京消息人士對本報指，早在2013年8月19日的全國宣傳思想工作會議上，習近平曾批評宣傳部門工作懈怠，才出現任志強在網上大放厥詞且獲「任大炮」稱號的現象。

明報記者