廣州5非裔確診 復市商戶再停業 涉事街區多非洲人聚居 當局否認封村

廣東衛健委公布，截至周一凌晨零時。全省累計173境外輸入病例。廣州累計境外輸入確診則有111宗，其中25宗為外國籍。省政府3月22日起通報首宗境外輸入關聯病例，針對入境防控漏洞，日前宣布加大對高風險國家在穗人員的排查，從27日6時起，對所有入境人員實施集中隔離醫學觀察，一律須做新冠病毒核酸檢測。

加強防疫 增檢測2萬入境者

人民網報道，廣州市政府昨舉行疫情記者會，市衛健委副主任歐陽資文稱，為排除前期可能存在的隱患，廣州再對3月8日之後入境、尚未納入居家隔離或醫學觀察的入境者作全面排查，將21,742人納入健康服務管理，須做核酸檢測。截至4月6日，共排查高風險國家在穗人員3,779人，其中在越秀區礦泉街的入境者中檢測出5宗確診病例，均為尼日利亞籍。

4人同店用餐 近200人需隔離

歐陽資文稱，經流行病學調查發現，上述5宗確診病例中，4人「曾在短時間內多次到越秀區礦泉街美妙美食店用餐」，疾控機構據其後甄別出197名密切接觸者，全部人已做檢測及集中隔離。

4月4日，廣東報告新增5宗本土確診，其中廣州市3宗，揭陽市2宗。廣州病例中有兩人來自越秀區，居於礦泉街轄區，均為早前外籍輸入確診病例的密切接觸者。其中一人為52歲莊姓女子，是上述美妙美食店店主。揭陽的兩宗確診均為兒童，一人是莊女士的8歲女兒，另一人為其玩伴。

由於外籍人士確診，「廣州黑人暴雷」（即引起大規模社區感染）、礦泉街瑤台片區擬「封村」並「建方艙醫院」等言論其後在微信等網絡平台流傳。廣州市公安局新聞辦公室昨通報，調查發現這些信息的發布者為一名35歲宋姓男子，現已被查處。

街區兩關卡 村民：影響不大

越秀區委常委顏強回應稱，瑤台社區無封村，目前片區有兩個出入口，憑「穗康碼」、戴口罩、測體溫就可出入。在出現境外輸入病例和關聯病例後，片區「只是在原有管控的基礎之上，加強了嚴格管控」。《羊城晚報》報道，昨日瑤台村管理變嚴，大部分商舖關門，只有大型超市、肉菜市場營業，有村民表示生活沒受太大影響。《南方都市報》引述瑤台街商戶嚴先生稱，最近開始復工復產，自己舖頭亦重開，「剛剛開了沒幾天，現在又遇到這情况」，街道要求商戶先全部停業。

公開資料顯示，越秀區礦泉街位於廣州城中心區，毗鄰廣州火車站、省汽車站，為服裝、鞋子批發市場集散地，流動人口多，更是在穗非洲國家人員主要聚居地。揭陽市衛生健康委員會通報稱，上述美妙美食店的顧客多為外籍人員。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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