王全璋稱耳膜穿住所遭監視

李文足：王電話遭沒收

李妻王峭嶺昨天在Twitter上傳兩人通話的片段，王全璋在對話中稱，自己耳膜穿孔，手機要貼緊耳朵才能聽到聲音。當李和平夫婦表示現時針對他的隔離不合理，應馬上回北京，王全璋表示，他住所外的樓層走廊上，現已有人看守。他又說，自己在出獄前接受了5次核酸檢測。

王問及李和平的身體狀況，李說，自己直到今年才感覺恢復到被捕前的狀態，此前在天津（看守所）時因被迫長時間站立，雙腿神經受損，且瘦了15公斤。與王一樣，李和平在2015年7月10日被捕。翌年被控「顛覆國家政權罪」，後判監3年緩刑4年，其間一直被關押在看守所，2017年5月突遭釋放。

李文足連日來在Twitter更新有關王全璋獲釋前後的消息，質疑官方有意繼續關押王。她昨天轉發一條推文，稱14天隔離是「藉口期」，呼籲外界在這兩周關注王全璋的狀況。其後更稱王全璋電話被社區官員收走。