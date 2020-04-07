鍾南山指或病源 養殖存廢無定案 桂1800萬竹鼠命運未明

《中國新聞周刊》報道，桂林市平樂縣古等村37歲村民謝富杰是竹鼠養殖大戶，在1月29日，當地林業局人員突然通知他，竹鼠不能賣不能吃，除了工人，任何人不得進出養殖場。謝富杰稱，疫情以來，林業局人員去視察了幾次，監督有沒有售賣。他的養殖場內有2000隻竹鼠長大了，至今無法售出。

謝富杰每天9點照常去養殖場照看這些竹鼠。「在農村，除了養就是種，沒有別的出路。」他說，「母鼠孕期是47到50天，產崽後一個月斷奶，休養幾天就可以進入下一輪交配。」一隻竹鼠年產仔可達10到12隻。近年內地竹鼠每公斤售價可達35元左右，市場供不應求。過去每年他的竹鼠銷售量都有一萬多隻。若不是疫情，他預計今年產值可達到400萬元。

林業部門禁售 人大未明文規定

今年2月24日，全國人大通過全面禁止野生動物交易與食用，有關決定令國內整個特種養殖產業出現巨震。廣西畜牧研究所高級畜牧師劉克俊表示，廣西是竹鼠養殖大戶，據他估計，全廣西有10萬人從事竹鼠養殖產業，存欄1800萬隻，產值20億元，佔全國的七成。桂林秋波竹鼠公司負責人梁秋波則表示，這次產業風波的轉折點，「最早是1月20日，鍾南山教授說新型冠狀病毒可能源自竹鼠、獾類」。

地方政府過往提倡特種養殖

但特種養殖的存廢遠不是專家的一句話如此簡單，其背後是野生動物經濟價值和公共安全之間的利益博弈。特種養殖行業在內地一直被地方政府提倡。在廣西更是脫貧攻堅重點扶持產業。2018年，廣西扶貧辦發布《以獎代補推進特色產業扶貧的通知》，明確把竹鼠列為特色產業發展。據該通知，貧困戶養一隻竹鼠可獲56到120元不等補助，而養一隻雞只有7到15元。

目前廣西的養殖戶把最後希望寄託於農業農村部正在起草新的「畜禽遺傳資源目錄」。據全國人大的《決定》，列入畜禽遺傳資源目錄的陸生野生動物，適用《畜牧法》的規定，不受「禁野令」限制。

（綜合報道）

（抗疫新階段）