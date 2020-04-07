赴英意伊朗撤僑 民航局：接回1827人

向留美中小學生開放航班登記

中新社報道，駐美大使館的通知表示，目前大多數海外留學人員仍然選擇留在當地。同時考慮到有一些留學人員、特別是未成年的小留學生面臨無法解決的實際困難，需要返回國內，國內有關部門正在積極考慮對疫情嚴重國家一些確有困難、急需回國的留學人員，採取逐步、有序方式，作出開通臨時航班和包機等相應安排。

通知指出，根據公開、透明、公平原則，首先面向全美符合條件的中小學留學生開放登記。如安排臨時航班和包機，將根據可能的航空運載量，從保護弱小原則出發，按照登記人員年齡從小到大順序排序，優先安排小留學生乘機回國。通知要求，機票和回國隔離費用自理。自願承擔回國過程中的各種可能風險，並自覺接受乘機過程及抵達目的地後的各項檢疫安排。

在昨日召開的國務院聯防聯控機制新聞發布會上，韓光祖表示，民航局按照中央的總體部署，對一些需求集中、飛行目的地有接收保障能力的城市，及時啟動重大航空運輸保障機制，安排臨時航班協助海外公民回國。民航局已組織各運輸航空公司做好相應的準備工作。

（抗疫新階段）