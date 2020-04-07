由俄傳入42病例 黑龍江關口岸

米鋒表示，4月5日，內地新增新增確診病例39宗，其中38宗為境外輸入病例，防輸入壓力持續增大。觀察者網報道，4月5日，黑龍江新增境外輸入確診病例20宗均為中國籍，從俄羅斯輸入，佔全國單日新增境外輸入病例一半以上。這20宗病例均由黑龍江綏芬河口岸入境。

綏芬河口岸1日20宗輸入個案

截至目前，黑龍江省累計42宗輸入病例，其中有39宗屬通過綏芬河口岸從俄羅斯入境。這個人口不足7萬的城市，近日因為驟增的輸入病例惹全國關注。

綏芬河市位於黑龍江省東南部，為牡丹江市下轄縣級市，東與俄羅斯濱海邊疆區接壤。中新網報道，綏芬河市政府3日發布公告，鑑於綏芬河公路口岸入境人員驟增，口岸檢驗檢疫能力和市區隔離檢測能力已超過極限，綏芬河-波格拉尼奇內公路口岸旅檢通道4月7日至4月13日臨時關閉，復開日期另行商定。

綏芬河市政府官網稱，防控一線工作人員日夜奮戰在最前線，該市團市委4日決定迅速組建志願者突擊隊，召集令發布後3小時內有逾500名志願者報名；黑龍江各地馳援該市的醫務人員昨日亦集結完畢，總人數120餘人。

（抗疫新階段）