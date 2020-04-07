代理商：六成口罩廠乏無菌車間 資格證可用錢買 質疑「誰敢用」

內地科技媒體「36氪」旗下內容平台「Tech星球」昨天刊出化名「陳國華」的口罩出口中間商透露口罩生產的多種亂象，其中他提到，目前市面上60%口罩工廠完全沒有無菌車間，大部分買個口罩生產機就開工。

大廠外判高標準口罩 資格證互用

「我去過一次口罩生產車間，根本沒法看，裏面全是灰塵不說，車間工人既不戴口罩，也不戴手套，直接用手整理口罩。」陳國華說，「這樣生產出來的口罩誰敢用，誰敢戴在臉上？」他又說，有工廠的資格證書也是花錢買的，有些甚至不用買，口罩廠之間互相掛靠。比如某家工廠有各類許可證，另一家沒有資格證的工廠生產的口罩就掛入前者，透過前者出貨。

他認為，出現這種情形，是因為N95一類的高標準口罩缺口大，有生產能力的工廠做不過來，大廠拿到訂單後就分派給底下大大小小的口罩廠，變相一起「湊單」完成。

疫情1月下旬在內地爆發初期，中國短暫出現口罩荒，政府鼓勵企業轉產口罩，紡織、零售、科技甚至食品等行業企業都積極響應，購買或擴建生產線。內媒「三言財經」援引商業數據網站「天眼查」的數據指，從1月23日武漢封城起至3月11日，國內共有5489家生產口罩的企業註冊成立。國家發改委在3月初表示，中國口罩日產能、日產量已雙雙突破1億個。

政府鼓勵轉產口罩 各行爭購生產線

陳國華稱，很多由服裝廠、機電廠臨時改裝的小口罩廠，相關設備、技術達不到標準。他表示，雖然現在國內口罩產量提升，但海外市場需要的是KN95、N95等相對高端的口罩。

例如美國疾控中心早前降低口罩標準，宣布符合中國標準的KN95等型號口罩，可作為N95口罩替代品。陳國華說，那時開始他就做KN95的生意，基本上一周能賣十幾萬個口罩。不過美國食品藥品監督管理局3月28日另宣布，符合中國生產標準的口罩不在可接受口罩之列。陳稱，自己此前辛辛苦苦找到的KN95口罩生產線就此全部作廢。此外，歐洲原本也接受中國標準的民用口罩，現在同樣須符合歐洲FFP等級標準的口罩才能進口。

中國商務部上月30日表示，將加強醫療物資出口質量管理，嚴把質量關，維護出口秩序，嚴厲打擊假冒偽劣行為。據公開報道，1月以來，多地政府已查處關閉數萬家生產假冒口罩等醫療物資的作坊。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676