王全璋濟南隔離 堂弟欲探被帶走

「全璋不是隔離病毒的，是繼續坐牢的。」李文足昨天發Twitter說，王全璋昨晨9時「用社區工作人員的手機」致電她，告知其清晨5時多從監獄離開，現被送到濟南的住所。李說，房子原已租出，但警察將租戶趕走；丈夫「只說了幾句話」，稱買了手機再與她聯繫。

李文足下午1時曾為王全璋叫外賣，還有一束鮮花，快遞順利送到丈夫手上。但其後另一名「709」律師李和平的妻子王峭嶺同樣網購送花，到達王全璋住處的送貨員卻被保安帶走。

受李文足委託，居於濟南的王全璋堂弟前往探望王。李文足稱，堂弟3時多到王全璋小區門口，「即被很多人阻攔」，被帶到派出所做筆錄，從就讀小學問到現時職業，「最後問為什麼要找王全璋」。

堂弟盼送食物 警：硬闖就拘留

堂弟表示要給王全璋送吃的用的，警察說社區會買，着他可以給錢社區人員。警察亦不准堂弟見王，並說「不允許你見，也不要硬闖，否則就拘留你」。在派出所，堂弟還見到送外賣和鮮花的送貨員也在做筆錄。

國際特赦組織中國研究院盧利安（Doriane Lau）昨天表示，「有理由擔心，王全璋被釋放出獄，只是重獲自由的假象」，促中國立即解除對其人身限制，讓他回家。

李文足前日透露，她當天接到丈夫來自山東臨沂獄中的電話，稱他不會回北京的家，而要先到濟南隔離14天。王的胞姐王全秀及其丈夫當天也遭警約談，被禁止接王出獄。