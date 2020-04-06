「葬寵物小精靈」喻悼新冠死者 法記者捱轟

致歉稱以為麥克風已關

法新社報道，BFMTV現場直播中國各地為新冠肺炎疫情死者默哀3分鐘的新聞時，財經記者勒西普勒（Emmanuel Lechypre）低聲評論：「他們正埋葬Pokémon。」不少網民炮轟BFMTV與勒西普勒種族歧視。勒西普勒事後在Twitter發帖致歉，他說，「我以為麥克風關了，才會說出完全不恰當的發言，我非常抱歉。」

中國駐法國大使館上周六亦發聲明表示反對任何種族主義和歧視言行，對事件表示強烈不滿和予以譴責。為何在法國說Pokémon會涉嫌種族歧視，《環球時報》稱一名法國人解釋是，該動畫的主角「比卡超」是一個全身黃色的角色，因此可能會被用以指稱黃種人。

不滿遊戲暫停 內地網民因言受罰

另據「江蘇網警」消息，舉辦全國哀悼活動當日，公共娛樂活動暫停止，部分網民因網絡遊戲、直播服務暫停，通過網上平台發布不當言論，「傷害群眾感情，造成不良影響」；警方已處分包括兩名公司職員及4名學生共6名網民。

（抗疫新階段）