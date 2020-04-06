提「武漢肺炎」 遭封號10年 台遊戲代理挺玩家 停陸廠商合作

涉事網上遊戲名為《劍俠情緣叁》，由中國大陸的遊戲開發商「西山居工作室」製作，其在台灣的伺服器由台灣公司「網銀國際」代理。大陸前日舉行「全國哀悼日」活動，包含網易、騰訊等大陸遊戲廠商響應官方政策，關服一天暫停娛樂活動。「劍俠情緣叁」亦公告稱，經雙方多次溝通，當日上午9時至11時30分臨時停機維護。

陸玩家檢舉 多人被禁言

這種讓台灣市場配合大陸政策的情况引起部分玩家不滿，在網上討論區出現抗議。在遊戲恢復後，有台灣玩家在遊戲聊天室提到「到底該怎麼稱呼武漢肺炎病毒」，有人回應「好的，中國武漢肺炎」，遭大陸玩家截圖並向原廠檢舉，導致有台灣玩家被封鎖帳號10年，還有多名玩家也被禁言。

陸廠：觸底線 代理：衛發言權

西山居工作室昨天在微博官方粉絲團發聲明，稱公司前日發現「劍俠情緣叁」台灣伺服器的聊天頻道中，「有用戶惡意發表有關疫情的不當言論」，對此強烈譴責，並第一時間勒令台灣的代理商整改，強調「在大義面前，底線不容觸碰」。

同日稍晚，網銀國際則發聲明表示，「網銀國際堅持維護台灣玩家的發話權益，原廠如果堅持要規範不合台灣既有的言論環境，我們將不惜終止合約，停止與中國廠商的任何商務合作。」台服官方其後為被封鎖的台灣玩家帳號陸續解封。

西山居工作室隨即在官方微博公告，停止與網銀國際的合作關係。網銀國際也在遊戲官網宣布，《劍俠情緣叁》台灣伺服器將於5月5日中午12時停止營運。

台灣立法院副院長蔡其昌在facebook發文稱，台灣網銀國際是為了捍衛言論自由，決定與原廠結束合作，他支持捍衛言論自由的台灣企業。

（綜合報道）

（抗疫新階段）