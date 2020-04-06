引浴湯中心播疫案例 專家籲勿望炎夏「殺毒」

病毒高溫高濕仍存活

《中國科學報》報道，以往有針對呼吸道傳染病的科學研究表明，高溫、潮濕的環境會抑制病毒傳播。不過中國工程院院士沈洪兵、南京醫科大學附屬淮安第一醫院王其龍等人，3月30日在《美國醫學會雜誌》（JAMA）子刊Network Open發表最新研究，根據江蘇淮安某洗浴中心一名有武漢接觸史的新冠肺炎患者傳染8人的案例，顯示新冠病毒在高溫高濕的條件下仍能存活，且傳播性並未減弱。

麻省理工學院學者早前在論文預印本網站SSRN刊出研究指出，1月至3月，平均溫度高於18℃和絕對濕度大於每立方米9克的國家的病例總數，實際上少於全球總病例數的6%，報道稱，研究一方面顯示溫暖氣候有可能抑制病毒傳播，但另一方面南半球國家亦出現本土傳播案例，顯示新冠病毒相比於一般的流感和其他呼吸道病毒，對較高溫度更為耐受。

西安交通大學公共衛生學院流行病與衛生統計學系副教授齊欣表示，從現有科學文獻及新聞報道能看出，新冠病毒存活的適宜溫度和範圍較廣，對環境的適應力較強。

世衛組織衛生緊急項目執行主任瑞安（Michael Ryan）曾表示，必須假設新冠病毒在夏天仍具傳播能力，各國不能指望新冠病毒像流感一樣在夏天自行消失。

「如果要探討病毒和氣候的相關性，研究過程中不僅要考慮氣候氣象條件，還要考慮到政策措施的影響。這是比較複雜的系統工程，氣候影響只佔其中一部分。」齊欣說。

（抗疫新階段）